О чем говорила страна 7 августа 2025 года: Ключевые события дня

В Казахстане появились новые профессиональные праздники. Министерство труда утвердило обновлённый перечень, куда вошли пять новых дат.

Среди них: День ремесленников, санитарных врачей и предпринимателей. Также перенесена дата Дня энергетика — теперь его будут отмечать 22 декабря. А вот 31 декабря выходным днем считаться не будет, этот вопрос больше не рассматривается.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о “хороших шансах” на скорую встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

По его словам, переговоры могут пройти уже на следующей неделе. Конкретное место встречи пока не определено. В Белом доме сообщили, что команда Трампа уже приступила к подготовке. Также обсуждается возможность введения новых санкций против партнеров Москвы.

В Мангистауской области семье погибшего Ерлана Шонтабаева подарили квартиру.

Мужчина утонул, спасая отдыхающих в пригороде Актау. Трагедия произошла 26 июля. Трое человек стали тонуть, и Ерлан бросился на помощь. Спасти удалось не всех. Он погиб вместе с одним из пострадавших. У героя остались супруга и пятеро детей. Им оказали финансовую помощь и вручили ключи от нового жилья в Актау.

В Туркестанской области водители устроили опасную гонку за места в свадебном кортеже.

Видео нарушений разлетелось по соцсетям. На кадрах видно, как машины опасно маневрируют и игнорируют ПДД. Установлены 5 автомобилей, среди них Mercedes-Benz, Toyota и Nexia. Все машины отправлены на штрафстоянку. Водителям вменяют создание аварийной ситуации, езду без номеров и другие грубые нарушения ПДД.

Поиски экипажа пропавшего военного вертолёта в Алматинской области продолжаются.

Обломки воздушного судна были найдены 26 июля в озере Сорбулак. Вице-министр по ЧС сообщил, что обследовано около 50% территории. Работы осложнены глубиной, болотистым дном и мутной водой. На месте работают сотни спасателей, БПЛА и спецтехника. Родственники членов экипажа обратились к общественности с просьбой не оставлять трагедию без внимания.