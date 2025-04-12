Отсрочка торговых пошлин положительно сказалась на курсе тенге

Решение президента США Дональда Трампа предоставить 90-дневную отсрочку по введению новых тарифов, дало временное облегчение на фоне напряженности мировой торговли. Курс тенге ненамного, но укрепился.

Однако аналитики предупреждают: это лишь пауза, а не завершение конфликта. За отведенные три месяца мировые рынки могут стабилизироваться. Но, если по истечении этого срока заявления Трампа об обрушении нефтяного рынка воплотятся в жизнь, последствия для казахстанской экономики могут быть серьезными.

Арман Бейсембаев, финансовый аналитик: «Снижение цен на энергоносители, снижение цен на нефть потянет за собой курс. Снижение цен на нефть ударит по доходам бюджета, поступлениям в нацфонд. Проблемы с бюджетом могут болезненно ударить по простым людям, так как это чьи-то доходы и оно все начинает в эту экономическую спираль затягиваться, нам сейчас, самое главное, не допустить экономического шока».

Казахстанцы обсуждают возможную девальвацию. Глава Нацбанка Тимур Сулейменов заявил, что резких скачков курса не ожидается. Однако продолжительное падение цен на нефть может повлиять на торговый баланс, внутренний валютный рынок и, в долгосрочной перспективе, на курс национальной валюты.

Тимур Сулейменов, председатель национального банка: «Буквально сейчас наши коллеги из министерства нацэкономики и наши прогнозисты сидят над моделями и просчитывают. Не видим больших причин для какой-либо паники, ажиотажа. В принципе, и экономический рост, и показатели государственных финансов у нас находятся в прогнозных пределах. Соответственно, мы видим ситуацию, что на данный момент она стабильна. Как она будет развиваться в динамике, это будет зависеть наверное, не только от Казахстана, а как будут происходить события на мировых энергетическом и финансовых рынках».

США планирует ввести для Казахстана пошлину в 27%. Но эксперты говорят, наша страна не входит в число тех, против которых США применяют действительно жёсткие тарифы. Большая часть торговли между нашими странами ведется на льготных условиях, а потому влияние будет минимально.

Расул Рысмамбетов, финансист: «Это не касается всех товаров американских, потому что многие американские товары к нам заходят, там, Microsoft какой-нибудь из Ирландии заходит. Поэтому, беспокоиться пока не нужно, беспокоиться можно будет начинать, если все эти страны будут повышать пошлины, если бесконечно, замкнутый цикл пойдет и мировая экономика замедлится только тогда».

В то же время апрельский прогноз азиатского банка развития предсказывает рост ВВП Казахстана на уровне 4,9%. Однако аналитики с осторожностью смотрят в будущее, предполагая, что фактический рост может быть ниже ожидаемого.