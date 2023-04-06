Сельчанин спрыгнул с моста в реку

Первоапрельская шутка довела парня до ночного прыжка в холодную воду в Туркестанской области.

Смельчака полицейские заметили в социальной сети Тик Ток. На кадрах молодой человек в куртке и головном уборе перелез через ограждение моста, и, держась одной рукой за перила, прыгает вниз.

Инцидент произошел ночью 1 апреля. Как рассказали парни уже в отделении полиции, никто не пострадал. Таким образом ребята просто развлекались, а потом выложили видео в Тик Ток, чтобы набрать новых подписчиков и хорошие отклики.

Правда потом парням пришлось извиняться и пообещать не повторять впредь необдуманных поступков.

Полицейские же призывают молодежь не идти на рискованные меры ради публикации в социальных сетях. Ведь зачастую такие развлечения могут закончиться плачевно.