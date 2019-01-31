На видео попал момент падения, когда молодой человек, совершив прыжок с невероятной высоты с практически отвесной скалы, не устоял на ногах, передает Оtyrar.kz со ссылкой на Sputniknews.kz.

Перевернувшись несколько раз уже на снегу, он пришел в себя и показал большой палец оператору в знак того, что с ним все в порядке.

Ролик снят в горах Калифорнии, США. Автор признался, что для выполнения трюка важны несколько условий — снежный покров, скорость разгона и время.

Далеко не всем удастся повторить опасный прыжок.