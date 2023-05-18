Форум «OTANDYQ KILEM FORUMY» собрал более 400 предпринимателей в Шымкенте

Отечественные производители ковров планируют занять лидирующие позиции на мировой арене. По заявлениям экспертов, в отрасли легкой промышленность есть проблема – непринятие отечественного бренда.

Для её решения руководители фабрики организовали форум, на котором подняли и обсудили текущие проблемы.

На форуме в Шымкенте «OTANDYQ KILEM FORUMY» собрались более 400 крупнейших предпринимателей со всех регионов страны. Повестка дня – повышение конкурентоспособности отечественных товаров на внутреннем и международном рынках.

Баяна Бахытжан, бренд-эксперт фабрики «Бал Текстиль»:

Есть проблема, что оказывается наши ковры продают под названиями других брендов, иностранных. Люди приходят, запрашивают: нам казахстанское не показывайте, нам покажите что-нибудь такое зарубежное, классное.

Как говорит бренд-эксперт, некоторые дистрибьюторы действительно презентуют казахстанские ковры под видом иранских или турецких. Клиенты, в свою очередь, не видят разницы между нашими и зарубежными коврами и добровольно переплачивают за бренд.

«Мы говорим, что это турецкий ковер, иранский, а люди этого не замечают. А если скажем, что это шымкентского производства, они уже по-другому думают, некоторые даже передумывают», — говорят продавцы.

Занять лидирующие позиции на мировой арене вполне реально, достаточно взглянуть на опыт других стран.

«Мы поняли, что многие наши продавцы-дистрибьюторы особо не вникают в состав из чего сделано. Это необходимо объяснять клиентам: откуда, что, как, что это гипоаллергенное, что это чистый продукт, наше производство. Даже в советское время, люди воспринимали только ковры бельгийского производства. Турецкое производство ценилось не очень, потом они начали работать и вышли на мировые рынки», — сообщает бренд-эксперт фабрики.

По словам руководителей фабрики, раньше в Казахстане не было индустрии коврового производства. Поэтому на рынке мало профессионалов, которые разбираются в производстве. В компании «Бал текстиль» активно решают этот вопрос, отправляя молодых специалистов на обучение за рубеж и объединяясь с местными вузами.

Дария Кожамжарова, ректор ЮКУ им. М. Ауэзова:

«Наш университет готовит кадры. В этом году, например, 84 человека заканчивают именно по лёгкой промышленности, именно по этой части – это огромная сила. За последнее время на факультете лёгкой промышленности и текстильной промышленности трудоустройство достигает до 80-ти процентов».

Также открытым остаётся вопрос с сырьем. К примеру, в 2015 году был запущен цех по производству нитей, из которых шьют ковры, но полипропиленовые гранулы и красители, необходимые для изготовления этих нитей, пока приходится закупать в России и Китае. Поэтому, полностью покрыть спрос местные заводы пока не могут.

«Именно по производству ковров в стране нет аналогов, только у нас в Шымкенте самые крупные компании. Весь рынок Казахстана эти две компании обеспечить не могут. Ещё дополнительно нужно строить ещё 4-5 производств. Плюс к этому фонд развития промышленности специально для развития лёгкой промышленности разрабатывает», — говорит Ермек Турманов, заместитель руководителя управления предпринимательства г. Шымкента

Специалисты и предприниматели говорят, что легкая промышленность шагнула вперед, однако развивать отечественное производство дальше необходимо для укрепления экономики страны. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос налоговых пошлин для импортной продукции.