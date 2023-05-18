Как экс-библиотекарша заработала состояние став дояркой

Необычная история доярки из Туркестанской области восхищает.

Сельскому хозяйству Баглан Касымбекова посвятила 37 лет. Женщина открыла небольшое предприятие по производству молочной продукции. За это время ей удалось добиться больших успехов.

Рекордный результат по доению — 20 коров за один час. Доярка признаётся, что любит коров на ферме, как своих детей. Даже имена буренкам подбирает в зависимости от характера животного.

Баглан Касымбекова, доярка:

«Коров мы доим ежедневно, получаем молоко, изготавливаем масло, курт, кефир. Мы в ауле живем, работы всегда много. Заканчиваем дела, примерно в 12 часов дня. Всю свою домашнюю продукцию мы продаем, на эти деньги и живем. Когда у коровы телёнок появляется, то молока у коровы много. В день около 50 литров получаем. Продаем всю молочную продукцию и за неделю зарабатываем 40-50 тысяч тенге».

Баглан раньше работала в библиотеке. Уйти с работы и развивать молочное хозяйство было вынужденной мерой, признается жительница Казыгурского района. Главный кормилец семьи — свекр — скончался, а детей надо было поднимать. Поэтому женщина решила открыть с супругом небольшое дело.

Баглан Касымбекова, доярка:

«Наш дедушка умер 23 года назад. Я стала келинкой в многодетной семье. У супруга были братья и сёстры, которые еще не создали свои семьи. Чтобы обеспечить им достойную жизнь, нужны были деньги. А дома было две коровы. Разработали свой бизнес-план, так скажем. Потом еще за деньги доили коров у соседей. Вот так мы и начали свое дело. Благодаря бизнесу, удалось встать на ноги».

Баглан Касымбекова в свои 58 лет, может доить 20 коров, два раза в день. Доярка признается, что ни на что не променяет сельскую жизнь. Когда приезжает в город, старается быстрее вернуться, домой.