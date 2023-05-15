Как развивают инфраструктуру Туранского района

В этом году на территории Туранского района будут освещены 22 улицы.

Строительные работы осуществляются в рамках государственно-частного партнерства. В первую очередь будут подведены электрические сети к центральным улицам, где расположены социальные объекты и до которых ходит общественный транспорт. Также на 40 улицах будет уложен асфальт.

Работы по реконструкции канала БМК, протяженностью 22,5 км, начались месяц назад. Канал уже очищен и строители приступили к замене повреждённых блоков. Срок строительства 10 месяцев, но подрядчики планируют закончить досрочно, чтобы быстрее подать воду фермерским хозяйствам и заполнить два озера в дендропарке.

«Сейчас мы меняем 158 Г-образных блоков и 18 запорных арматур. А так же заливаем стяжку под Г- образные блоки канала, на протяжении 7-ми километров», — говорит представитель подрядной компании Сакен Мамиров.

Работы по улучшению инфраструктуры в Туранском районе идут интенсивно по нескольким направлениям. Прокладывают новые электрические сети, а где необходимо — меняют изношенные коммуникации. В этом году освещение появится ещё на 22-ух улицах района «Туран». Электрификация ведётся в рамках государственно-частного партнерства.

«В этом году, мы по программе ГЧП, подключим освещение на 22-ух улицах района. На 9 из них работы уже начались. Их ход контролирует городское управление энергетики. Так же до конца года на 40 улицах будет уложен гравий, а 13 улиц покрыты асфальтом»,— рассказал аким Туранского района Боранбай Болатбеков.

Как говорят чиновники, в этом году развитию Туранского района уделяется особое внимание. Помимо освещения и качественных дорог, эта часть города будет полностью обеспечена и питьевой водой.