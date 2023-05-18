Махмуд Сабырхан из Шымкента стал чемпионом мира по боксу

Чемпион мира Махмуд Сабырхан вернулся на родину в Шымкент с триумфальной победой.

Мастер кожаных перчаток провел 5 матчей и обыграл соперников со счетом 5:0. Под бурные аплодисменты спортсмена встречали родные и земляки чемпиона.

Гордость страны — чемпион мира по боксу Махмуд Сабырхан, вернулся в Шымкент. Золотую медаль мирового первенства он завоевал на соревнованиях, проходивших в Ташкенте. В весовой категории 54 килограмма, он с явным преимуществом обошёл всех соперников и теперь перед ним главная цель — стать олимпийским чемпионом.

«Я очень рад, что стал чемпионом мира. Бои, в целом, прошли хорошо. Тяжелей всего было бороться с индийским и кубинским боксёрами. С узбекским боксёром тоже было сложно сражаться, он всё таки был на своей земле и у него была сильная поддержка болельщиков. Но я все равно смог победить», — вспоминает чемпион мира по боксу Махмуд Сабырхан.

Добиться хороших результатов Махмуд Сабырхан смог хорошо поработав над ошибками, допущенными на чемпионате мира в Белграде, где он завоевал «серебро». Тренер подтверждает: мастер кожаных перчаток выполнил каждое задание на 100 процентов.

«Я лично верил, что Махмуд выиграет первенство. На предыдущем чемпионате мира который проходил в Белграде ему чуть-чуть не хватило мастерства для победы. И тогда мы сами себе дали слово, что на следующем чемпионате мира мы выиграем золотую медаль. И вот смогли выполнить своё обещание», — сказал Ильяс Оралбеков, тренер Махмуда Сабырхана.

Двадцати однолетний боксёр провел на ринге пять боёв и обошёл соперников с явным преимуществом. Руководство городского управления спорта возлагает на чемпиона большие надежды.

«Вся наша команда на этом чемпионате мира показала отличный результат. В этом году пройдут ещё азиатские игры. А следующий год — год турниров на которых можно завоевать лицензии на олимпийские игры в Париже. И я надеюсь что Махмуд Сабырхан станет обладателем одной из них», — говорит руководитель управления спорта г. Шымкента Бауыржан Туманбаев.

Власти Шымкента вручили молодому боксёру ключи от двухкомнатной квартиры в элитном жилом комплексе. А тренеру, воспитавшему чемпиона — сертификат на пять миллионов тенге.

Всего в чемпионате мира приняли участие 538 спортсменов из ста семи стран. В соревновании сборная Казахстана завоевала 4 золотые и 1 серебряную награды. В медальном зачёте — второе место.