На своих двоих: как предотвратить болезнь ног

Часто, когда рассказываешь о здоровье пожилого человека и говоришь: «Он еще на своих ногах», это значит, что все относительно неплохо.

А вот если «ноги уже не носят» – дело серьезное. Конечно, речь идет об общем состоянии здоровья, но наши ноги в любом возрасте являются своеобразным индикатором самочувствия, и к ним нужно относиться бережно.

Береги сосуды смолоду!

Варикоз – патология, которая еще 30 лет назад считалась болезнью взрослых людей. А в последнее время так помолодела, что ее начали диагностировать совсем юным пациентам. Врачи говорят, что от варикозного расширения вен в той или иной степени страдает половина жителей планеты. Во многом болезнь развивается от застоя крови в ногах, причины самые разные: малоподвижный образ жизни, работа, при которой человек часами сидит или стоит, избыточный вес, гормональная контрацепция, тесная обувь, каблуки. Неудивительно, что женщины страдают венозной недостаточностью гораздо чаще мужчин. Хотя и последним достается, тем более что все больше молодых парней ищут для себя «непыльную» сидячую работу.

Заподозрить появление проблем с сосудами на ногах можно по таким признакам: тяжесть в ногах, усталость, изменение чувствительности, тупые распирающие боли в пораженной конечности. Эти симптомы особенно выражены, когда человек стоит. При ходьбе они обычно уменьшаются, а если лечь и поднять ноги, то на время могут и совсем исчезнуть.

Определить варикоз на глаз можно по сосудистым звездочкам и выпирающим венам. Если же появились варикозные узлы, то медлить нельзя, необходимо обращаться к врачу за консультацией, не доводя до кровотечения. В зависимости от степени тяжести заболевания могут быть назначены либо медикаментозное лечение, либо оперативное вмешательство.

Что же делать, если вы находитесь в группе риска и не хотите, чтобы ноги довели вас до операционной?

Займитесь профилактикой.

При варикозном расширении вен не следует долго стоять на ногах и заниматься очень тяжелой физической работой. Смените место работы, а пока ищите подходящее, носите специальный компрессионный трикотаж. Нельзя носить стягивающие бедра чулки и обувь на высоких каблуках. Туфли должны быть свободными, их подъем не должен быть сдавливающим. Не застаивайтесь и не засиживайтесь долго на одном месте. Обязательно делайте частые 5-10 минутные перерывы, во время которых надо поднимать ноги на стул и массировать их по направлению от стоп к бедрам.

Ночью, во время сна, ноги должны находиться в приподнятом положении. Прием жидкости следует ограничить, так как излишки жидкости вызывают отеки ног. Обязательна борьба с лишним весом, поскольку он ухудшает работу сердца и нарушает кровообращение.

Профилактике варикозной болезни способствует специальная физкультура.

Людям относительно молодого возраста полезны ежедневные пробежки (начинать с 10-15 минут). После бега нужно плавно перейти на ходьбу, а потом лечь на ровную поверхность и крутить педали воображаемого велосипеда для начала 3-5 минут. Постепенно можно увеличить время. Упражнение «велосипед» желательно выполнять 2-4 раза в день. После нескольких месяцев таких тренировок набухшие вены приобретают нормальный вид.

Полезной будет и специальная диета. Речь идет о привычных продуктах, которые нужно обязательно включать в свой рацион.

Эластичность венам придают проросшие зерна ржи и пшеницы, соя, горох, фасоль, чечевица, салат, зеленый лук, печень, яичный желток, кукурузное, оливковое и соевое масло.

Прочными вены сделают плоды шиповника, сладкий перец, облепиха, черная смородина, белокочанная капуста, помидоры, клубника, крыжовник, петрушка, укроп, цитрусовые, картофель.

Стенки сосудов укрепят лимоны, апельсины, грейпфруты, рябина, грецкие орехи и чай.

Синтезируют эластин морепродукты, а также бараньи почки и говяжья печень. Разжижают кровь морс, квас, компот, зеленый чай.

Но есть продукты, от которых при расположенности к варикозу следует отказаться. Необходимо свести к минимуму жирное, мучное и сладкое, наваристые мясные бульоны, студни, маринады, копчености, консервы, а также кофе и алкоголь, особенно пиво (оно вызывает задержку в организме жидкости, в результате чего увеличивается нагрузка на вены). И обязательно ограничьте потребление соли: обилие ее в пище препятствует выведению жидкости и усиливает отеки.

Устав для суставов

«Кости ноют, суставы трещат», – жалуется пожилая женщина активной подружке помоложе. «А ты не жалуйся. Давай со мной на пробежку – и все пройдет!» – советует активистка в кроссовках. Конечно, все это не со зла, а наоборот, с желанием оздоровить страдалицу. Только вот совет этот слегка запоздал.

Медицина давно уже признала, что излишние физические нагрузки весьма вредны для наших суставов. А что считать излишеством, зависит от возраста и стояния здоровья. Если для молодых ребят и девчонок пробегать и проходить целый день – это норма, а для их родителей и бабушек-дедушек – непозволительная нагрузка. Модная теория про 10 тысяч шагов, которые нужно проходить каждый день, сейчас подвергается оправданной критике. Шагайте на здоровье, если вы молоды и легки на подъем, но когда суставы уже пошаливают, да еще и припухают, такие эксперименты только во вред.

Если вы не хотите проблем с коленями, выбирайте физическую нагрузку с низким уровнем воздействия на них: плавание, езда на велосипеде по ровной местности. Избегайте бега, прыжков, ходьбы по лестницам, обходитесь без тяжелых сумок. Все это увеличивает давление на колени.

Врачи предупреждают: ни в коем случае не нагружайте больной сустав! Если физической нагрузки все же не избежать, подготовьте сустав, минут пять аккуратно сгибая и разгибая его. За это время суставная жидкость должна полностью омыть его поверхность, чтобы уменьшить трение и предотвратить ускоренный износ суставов.

Еще один простой совет: не сидеть долго с согнутыми ногами. Каждые полчаса вставайте и ходите, разминайте косточки.

Обязательно подберите правильную обувь. Шпильки, высокий каблук или, наоборот, тонкая плоская подошва не для постоянной ходьбы. А вот за удобные кроссовки с амортизирующей подошвой и надежной фиксаций стопы ваши суставы скажут спасибо. И носить такую обувь, особенно в период обострения болезней, нужно постоянно.

Размер обуви должен идеально подходить вам – и в длину, и в ширину. Определяйте его стоя, ведь под весом тела пальцы раздвигаются и для них должно быть достаточно места.

Обратите внимание на свою походку. Нормальным считается перекат от пятки к носку с равномерной опорой на средний отдел стопы. В этом случае стопы максимально поглощают удары о поверхность.

А как понять, что ты правильно ходишь? Самые простой способ – рассмотреть стельки вашей обуви. Если нагрузка распределена правильно, то потертости будут равномерными на всех участках. А если некоторые зоны стельки, например, пятка или передний отдел стопы, изношены заметно больше, то ноги ставятся неправильно. То же самое расскажет и подошва обуви.

Профилактику проблем с суставами, их патологией и деформацией специалисты советуют начинать с младенчества. Кормящей маме следует полноценно питаться, делая упор на витамин D и кальций (дозировку назначит врач). Когда ребенок подрастает, не нужно спешить ставить его на ноги. Если малыш вашими стараниями встал на ножки и пошел в 7-8 месяцев – это не повод гордиться, а задуматься, что суставчики еще не сформировались и не готовы для такой нагрузки.

Инфекции – еще один враг костей и суставов. Нельзя их запускать, «недолечивать». То же касается травм и переломов: их лучше избегать. Но если беда уже случалась, приложите максимум усилий, чтобы восстановить кость полностью, обеспечить ей правильное положение при сращивании.

Обратите внимание на полезные для суставов продукты.

Очень полезны витамин D, кальций, фосфор. Главный их источник – рыба, молочные продукты, яйца. А также в рацион стоит добавить ягоды и гранаты. Исследования показывают, что они снижают риск возникновения артритов.

Периодически заправляйте салаты оливковым маслом. Вещества, содержащиеся в нем, защищают от разрушения хондроциты – важные клетки в суставном аппарате. На десерт почаще ешьте желе. В нем содержится желатин, который поддерживает выработку коллагена для эластичности соединительной ткани.

Досадные мелочи

Мозоли, потертости, натоптыши – неприятности, вроде мелкие, но способные сильно осложнить жизнь. Особенно людям, занимающимся бегом или активной ходьбой.

Постарайтесь не доводить до этого. Одежду и обувь для занятий спортом выбирайте особенно тщательно, лучше в специализированных магазинах. Обращайте внимание на швы, они должны быть максимально плоскими, а лучше, если спортивная экипировка, прилегающая к телу, будет бесшовной.

Стирайте одежду после каждой тренировки: несмытый пот и бактерии способствуют раздражению кожи.

Предотвратить появление натертостей и мозолей помогут обычный вазелин и детские средства «от опрелостей» с тальком или кукурузным крахмалом.

Мозоли могут появиться не только у спортсменов. Стоит нам надеть непривычные новые туфли или обуться на босую ногу после зимы, как можно доходить до пузырей на стопе. Чтобы этого избежать, выбирайте удобную мягкую обувь. Другую надевайте пореже и ходите в ней на небольшие расстояния. Если, например, речь идет о модельных туфлях, носите их не более 2-4 часов без перерыва.

Что делать, если мозоль уже появилась?

Переобуться в свободную обувь.

Обрабатывать мозоль один-два раза в день раствором розоватой марганцовки или 70% спиртом. Эти жидкости следует иметь при себе на случай, если мозоль все же лопнет в городе или офисе.

Наклеивать на нее перед каждым надеванием обуви пластырь с марлевой или ватной прокладкой. Так можно свести к минимуму вероятность сорвать или содрать тонкую кожицу на пузыре слишком рано, до того момента, как раневая поверхность под ней начнет заживать.

Яна КОТТ