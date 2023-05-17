Пенсионерка «на кране»: о работе не для слабонервных

Далеко не романтическая обстановка не отбила желания управлять краном.

В небольшой кабине, Шарбан Тайшикова провела больше 50-ти лет. Крановщица признаётся, работа на высоте не для слабонервных. Перед тем как сесть в многотонную машину, было страшно.

Шарбан Тайшикова, крановщица из г. Шымкента:

«Мы тогда пошли на практику. Парень, который сидел за рулём крана, попросил залезть в кабину. Я не могла признаться ему, что боюсь. Я дрожала сильно, но поднялась. Стояла рядом с этим парнем и смотрела как он управляет краном. На следующий день, моя будущая коллега почувствовала, что я боюсь, дала мне пару советов и успокоила. Тогда мне было всего 17 лет. После окончания университета, я устроилась крановщицей в Кентау. Вот уже больше 51-го года прошла с тех пор».

Окончив школу в 1970 году, Шарбан Тайшикова хотела поступить на лаборанта. Однако, судьба распределилась иначе.

Шарбан Тайшикова, крановщица из г. Шымкента:

«Я хотела поступить на лаборанта. В приемной комиссии ответили, что у них нет такого направления. Мне показали другие специальности. Я не смогла отказать, и согласилась на профессию машиниста. Вот таким образом, я стала крановщицей».

В трудовой биографии машиниста крана — десятки объектов. Самый большой кран, которым управляла Шарбан — 20 метровый.

Шарбан Тайшикова, крановщица из г. Шымкента:

«Я очень люблю свою работу. Когда я прихожу на работу, я забываю обо всем. Я всегда в приподнятом настроении. После выхода на пенсию, и сын, и дочь, и муж были против того, чтобы я продолжала работать. Мне не нужны деньги, я просто люблю работу всем сердцем. Делаю это с большим чувством ответственности».

Управлять многотонной машиной не просто: работа требует физических сил, а еще внимательности. Но 71-летняя Шарбан Тайшикова не из робкого десятка, она не собирается расставаться с любимым делом, пока работа приносит радость и удовольствие.