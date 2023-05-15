Пьяный мужчина угнал и сжег авто односельчанина в Туркестанской области

Инцидент произошел в Сарыагашском районе. Личная неприязнь довела мужчину до отчаянного поступка.

Не так давно в полицию за помощью обратился мужчина. Он рассказал, что неизвестный угнал его автомобиль припаркованный возле дома и поджог.

Как показало следствие, злоумышленником оказался его знакомый односельчанин. Вероятно мужчины что-то не поделили между собой. Через некоторое время злоумышленник перебрал алкоголя и решил отомстить знакомому. Для этого он пробрался на территорию его дома, угнал автомобиль марки ВАЗ, а затем решил его сжечь.

Причиненный ущерб составил около 1,5 млн тенге. Мужчину задержали. В настоящее время проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства.