Районные суды в Шымкенте реорганизованы

Указом президента Абайский, Аль-Фарабийский, Енбекшинский и Каратауский районные суды реорганизованы в межрайонный суд по гражданским делам и межрайонный суд по уголовным делам.

Межрайонный суд по гражданским делам расположится по адресу: ул.Желтоксан,№1 здание бывшего Енбекшинского районного суда и ул. Калдаякова, №7А здание бывшего Абайского районного суда.

Канцелярия суда, прием исков, заявлений, жалоб и других документов располагается в здании бывшего Енбекшинского районного суда ул. Желтоксан №1.

Канцелярия и судьи межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента размещаются в здании №42 по улице Тыныбаева.

Специализированный межрайонный административный суд и экономический суд переехали из здания № 42 по улице Тыныбаева в здание бывшего Аль Фарабийского районного суда по адресу улица Майлыкожа, №7.

Специализированный следственный суд переехал из здания по улице Токаева, №17 в здание по улице Тыныбаева, №42.

Вниманию граждан:

Государственная пошлина межрайонного суда по гражданским делам г. Шымкента должна быть уплачена по коду 108126, код цели 911

2. Административный штраф должен быть уплачен по коду 204142, код цели платежа : 911

3. Судебные издержки по уголовным делам г. Шымкента должны быть оплачены по коду 206108, код цели платежа : 911

4.Компенсационный фонд потерпевшего должен быть выплачен по коду 204303, код цели платежа: 911