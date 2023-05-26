Соседи поймали предполагаемого педофила и устроили самосуд в Арыси

Шокирующее преступление произошло в Арыси. Мужчину обвиняют в изнасиловании пятилетней девочки. Узнав о жутком инциденте, местные жители устроили самосуд над предполагаемым педофилом еще до приезда полиции. И выложили видео в интернет.

По словам очевидцев, инцидент произошел днем, когда девочка возвращалась домой. Отец пострадавшей в это время чинил машину. Предполагаемый педофил, по словам местных жителей, напал на ребёнка в подъезде на третьем этаже.

«Это страшный случай, точно не знаю, говорят, что это произошло днем. Очевидцы рассказывают, что мужчина изнасиловал ее подъезде, пока отец несчастной чинил машину на улице. Потом девочка побежала к отцу и рассказала о ситуации. У всех шок. Этот парень, после случившегося пошел в магазин купил там пиво. Сидел потом пил, курил, как ни в чем не бывало. Он какой-то психически не нормальный, мы так думаем. Полицейские быстро приехали сюда. Иначе бы его убили мужчины, которые тут собрались. Они его избили»,- говорит Айгуль Ишанова жительница Арыси.

Люди, живущие по соседству, говорят, что до сих не оправились от шока. Многие после этого стали бояться отпускать детей во двор без присмотра. Поговорить с родственниками пострадавшей девочки журналистам не удалось. Их не оказалось дома

«Для меня этот случай — страшный стресс, потому что я воспитываю четверых детей. Мы его каждый день видели, он здесь ходил и ничего подозрительного мы не замечали. Говорят, что этот парень пришел, признался и извинился. Он еще сказал, что мол в него вселился бес. Пострадавшая очень маленькая девочка, а педофил примерно 2001-го года рождения»,- рассказывает Гульдана Исалиева, жительница Арыси.

Правоохранители в свою очередь заверили, что подозреваемого в ужасающем преступлении задержали. Стражи порядка завели уголовное дело. Информацию о предполагаемом педофиле полицейские не раскрывают, ссылаясь на тайну следствия. Известно лишь то, что он житель Арыси.

«Данный факт зарегистрирован по ч.4 ст 121 «Насильственные действия сексуального характера». Подозреваемый арестован. Проводятся следственные мероприятия. Иная информация в интересах следствия, в соответствии со статьей 201, разглашению не подлежит. Вместе с тем, напоминаем что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность«,- сообщил Бауыржан Куатов заместитель начальника управления криминальной полиции ДП Туркестанской области.

В социальных сетях распространилась информация, что девочка якобы попала в реанимацию, с повреждением гортани. Эту информацию правоохранители опровергли и заявили, что согласно заключению экспертизы, каких-либо телесных повреждений не обнаружено. Сейчас девочка отходит от пережитого кошмара, с ней работают психологи. По словам полицейских, ребенок дома с родителями.