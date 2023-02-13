Как предотвратить насилие в отношении детей и женщин

-
Шуддин Саидов
-
0

В надзорном органе Туркестанской области планируют внедрить информационную систему.

Новая система позволит в рамках закона оперативно реагировать на нарушенные права несовершеннолетних и факты бытового насилия, не допуская их дальнейшего усугубления.

бытовое насилие

По данным прокуратуры Туркестанской области статистика по преступлениям в отношении несовершеннолетних следующая:

«Выявлено преступления в отношении несовершеннолетних 7 фактов, их которых задержаны по следующим статьям  изнасилование, убийство, Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Все направлены в суд. В отношении женщин выявлен 25 фактов насилия, задержанные водворены в СИЗО по следующим статьям.  убийство, насильственные действия сексуального характера»,—  сообщили в прокуратуре.

В рамках нового проекта будет разработана информационная система со всеми  необходимыми данными о несовершеннолетних по области и которая будет интегрирована с базами данных правоохранительных и уполномоченных  государственных органов.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА