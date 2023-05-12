Спортобъекты, пожарные депо и многоэтажные дома строят в Шымкенте

В этом году управлением строительства Шымкента запланирована реализация 124 проектов по строительству 156 объектов на общую сумму 123 млрд.

400 миллионов тенге. В настоящее время началось строительство 74 проектов. О планах ведомства на этот год на брифинге сообщил руководитель управления строительства г. Шымкента Мадияр Баимбетов.

В этом году планируется завершить строительство 94 объектов, из 156 возведение которых в городе уже идёт полным ходом. Пока же по итогам работы управления за три месяца в Шымкенте завершено и сдано в эксплуатацию всего 2 объекта и освоено 5 млрд 800 миллионов тенге. Впрочем, как говорит руководитель управления строительства, это ожидаемый результат и он полностью входил в расчёты строителей.

«По итогам 2023 года планируется ввести в эксплуатацию 67 жилых домов из них 38 по кредитным программам и 29 арендных, всего 3 072 квартиры площадью 230 тысяч квадратных метров. 9 домов мы планируем сдать в мае, ещё 8 многоэтажек введём в строй в сентябре, а оставшиеся 49, будут сданы в октябре-ноябре этого года»,- сообщил руководитель управления строительства г. Шымкента Мадияр Баимбетов.

Возведение ещё 13 объектов перейдет на 2024 год. В Шымкенте так же ведется интенсивное строительство 3 объектов департамента по ЧС. Это пожарные депо, каждое на 4 машины: в административном деловом центре, по улице Туркестанской, а также в районе жилого массива Сайрам. Часть объектов строится за счёт инвестиций.

«В первом квартале этого года мы планировали на строительство объектов привлечь 15 миллиардов тенге инвестиций, На сегодня этот план мы перевыполнили на три миллиарда тенге — инвестиций привлечено на сумму -18 миллиардов тенге. Из 156 объектов, строительство которых запланировано в этом году — 98 жилые дома, 17 объектов инфраструктуры, которые будут обслуживать эти дома. Так же будет отстроено 7 объектов образования, 1 объект культуры и другие здания», — рассказывает руководитель управления строительства г. Шымкента Мадияр Баимбетов.

Кроме того, планируется завершить строительство Конгресс-холла и 4 спортивных объекта — стадиона «Металлург», пристройки к спортивной школе №12, школы тяжелой атлетики в микрорайонре Бозарык и спортзала для медицинского колледжа по улице Желтоксан.