В Шымкенте начал работу ТЦ «Grand Park Shymkent»

В Шымкенте состоялось открытие Grand Park Shymkent.

Торговый Центр предлагает широкий ассортимент товаров. В бутиках можно приобрести качественную одежду, товары для дома, спортивные аксессуары, посуду и многое другое.

Для жителей новой части Шымкента хорошая новость, по улице К. Толеметова 60 открылся ТРЦ «Grand Park Shymkent». Здесь большой выбор одежды, посуды, товаров для дома, золотых украшений и многое другое. В крытом центре, построенном по концепции город в городе, можно приобрести товары по оптимальным ценам.

Большую часть торговых рядов занимают предприниматели с рынка «Евразия», которые за много лет завоевали доверие клиентов. Новые бутики работают без выходных.

«У нас товары разного направления. Есть всё. Начиная от одежды и до посуды. К нам большинство предпринимателей переехали с рынка Евразия, сейчас они с нами. В планах открытие нового золотого павильона, аналогов которого нет в Казахстане», — говорит Айтолкын Шанина, руководитель отдел продаж ТРЦ Grand Park Shymkent.

Есть на территории центра «Золотой павильон», его строительство на финальной стадии. В торговом центре уверяют, каждый желающий сможет приобрести украшения из благородного металла на любой вкус и кошелек.

В торговом центре — комфорт во всём: большая паркинг-зона, рестораны восточной кухни, фастфуд и кофейни.

Адрес: г. Шымкент. Улица К. Толеметова 60.

Телефоны для справок: 8 775 675 5522.