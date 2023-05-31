В Шымкенте отметили Всемирный день против табака

Алма, чьё имя изменено по ее просьбе, 35 лет страдает никотиновой зависимостью.

Пагубной привычкой она увлеклась еще в студенческие годы. Со временем жительница Шымкента стала выкуривать по 2 пачки в день. Самочувствие стало резко ухудшаться.

«Я уже поняла, что у меня астма, сердечные проблемы и это все от сигарет. Курить 35 лет и бросить сразу у меня не получалось. Табакокурение — это психическая зависимость и бросить тяжело. Раньше я курила 2 пачки в день, сейчас пол пачки и даже меньше. Это благодаря препаратам, которые назначают специалисты».

Пагубная привычка- вызывает сильную зависимость, а со временем, начинает разрушать весь организм человека. Наркологи говорят, чтобы выбраться из биохимической ловушки важно осознать проблему и обратиться за помощью к специалистам.

Раушан Баймурунова, врач психиатр-нарколог центра психического здоровья г. Шымкента:

«Табак -оказывает пагубное воздействие на организм всех людей. В табаке есть около 2-ух тысяч химических веществ, более 200-сот из них являются канцерогенными. Это говорит, о том, что не только курильщик может страдать заболеваниями, но и человек, который находится рядом, то есть — это пассивный курильщик».

Продажа табачных изделий, людям младше 21 года, официально запрещена. Однако сейчас школьники практически без ограничений покупают «электронки» в табачных магазинах. Большинство курильщиков считают современные курительные приборы — безвредной забавой, но специалисты не устают напоминать, что такие гаджеты содержат токсичный, синтетический никотин, кроме того электронные сигареты могут взрываться, нанося ожоги и травмы.

Анатолий Ичетовкин, ведущий специалист по химической зависимости:

«Это психоактивное вещество укореняется, как социально приемлемое как для детей и взрослых.Что содержиться в вейпах никто не задумывается, а в них очень много вредных и токсичных канцерогенов, которые влияют на половую, эндокринную системы. Самое привлекательное для молодежи, что есть в вейпах для молодежи — это аромат и дым, который втягивается, он прохладный из-за канцерогена, который наносит колоссальный удар по организму».

Зависимым от никотина, которые не могут самостоятельно справится с опасной привычкой, помогают в центре психического здоровья. Высококвалифицированные специалисты оказывают психологическую и медикаментозную терапию. Анонимная помощь гарантирована.