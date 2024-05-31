Минздрав устал предупреждать

31 мая Всемирная организация здравоохранения объявила Всемирный день без табака, учрежденный в 1988 году и подхваченный многими странами мира, в том числе Казахстаном.

Тема отказа от этой вреднейшей привычки совсем не проста, как кажется. Мне сразу вспомнился анекдот. Один другому говорит: «Нет ничего проще, чем бросить курить. Я лично уже сто раз бросал…»

Шымкент – против курения

Но шутки шутками, а проблема эта настолько серьезна, что требует от специалистов и общества самого пристального внимания, ибо табак сейчас является единственным легальным продуктом, от которого умирает чуть ли не половина людей, регулярно его употребляющих. А табакокурение – это вовсе не безобидное баловство, к которому можно относиться легкомысленно.

Отлично понимают важность табачной угрозы наши высококвалифицированные врачи из Шымкентского центра психического здоровья (так сейчас называется бывший наркологический диспансер), потому как регулярное употребление любой табачной продукции – это самая настоящая бытовая наркомания, которая сродни серьезной болезни.

Накануне Всемирного дня без табака в центре был проведен тематический круглый стол. В мероприятии приняли участие врачи-психиатры, наркологи, представители молодежного ресурсного центра и Центра по профилактике и борьбы со СПИДом, департамента внутренних дел, управления образования и здравоохранения. Это важное мероприятие открыл главный врач ЦПЗ Серик Ибрагимович Мынбаев.

Что же обсуждали на этом форуме? Об этом красноречиво говорят названия докладов: «Роль медучреждений в борьбе с табакокурением и мероприятия по эффективному решению проблемы», «Мероприятия по профилактике и запрещению курения в общеобразовательных учреждениях», «Ситуация по табакокурению в мире и Казахстане», «Табакокурение и употребление насвая среди молодежи и детей. Пути профилактики». Говорили и о национальной программе «Мы – за Казахстан без табака», поднималась проблема новомодных вейпов, электронных сигарет, снюсов и кальянов.

Центр психического здоровья занимается этой проблемой, как говорится, по долгу службы. Так, например, за пять месяцев 2024 года в центр обратились 95 человек: кто за консультацией, кто за конкретной помощью в избавлении от табакозависимости. Может показаться, что эта цифра не очень впечатляющая, но она свидетельствует об отрадной тенденции: наконец-то встречаются люди, которые готовы признаться в наличии своей проблемы и бессильности бороться с ней в одиночку.

Осознание проблемы – это первый шаг к оздоровлению, навстречу к внутренней свободе и здоровью. А врачи будут рады вам в этом помочь – такая у них благородная миссия! И если кто надумал, то обращайтесь в Центр психического здоровья, расположенный по адресу: г. Шымкент, улица Еримбетова, 17.

Вообще-то, наш город уже давно включился в борьбу с табачным злом и четко соблюдает все буквы Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения». Наши стражи порядка административно карают нарушителей запрета на курение в местах, которые оговорены законом.

Так, к примеру, вы не встретите курящего гражданина «в помещениях и на территории организаций образования, а также в организациях для отдыха несовершеннолетних; в помещениях организаций здравоохранения, в пунктах общественного питания; на объектах культуры, в музеях, библиотеках и лекториях, кинотеатрах, цирках, концертных, смотровых и выставочных залах, организациях спорта и на физкультурно-оздоровительных площадках, спортивных аренах и в других сооружениях, предназначенных для массового отдыха».

Мало того, табакокурение у нас запрещено «в ночных клубах и на дискотеках; в поездах местного и дальнего сообщения, на судах воздушного, морского и речного транспорта, а также в салонах городского, пригородного и междугородного общественного транспорта и такси».

Вас могут привлечь к административной ответственности, если застанут с сигаретой «в зданиях аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, на закрытых остановках общественного транспорта; в подъездах домов; помещениях и на территории автозаправочных станций; на детских площадках; в подземных переходах».

За нарушение запрета курения в неположенных местах предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 15 МРП. А если в течение года вы повторно нарушите запрет, то штраф увеличится до 20 МРП, а за курение на борту самолета – вообще до 50 МРП.

Вполне понятно, что курящим такие порядки не нравятся: они считают это ущемлением своих гражданских прав. Некоторые даже бунтуют.

В интернете прочла такой комментарий к перечню «курительных» запретов: «Всегда курил на рабочем месте и буду курить! И шеф мой курит! В любимом кафе основной зал назван «залом для курящих», а инспекторы всякие пусть идут лесом, хотя время от времени пытаются наказать, но всегда безуспешно».

Ну-у-у, не знаю, как где, а у нас в Шымкенте не забалуешь. Сама лично видела, как в Центральном парке мужчину оштрафовали за курение на скамейке, а он противился: мол, сижу-курю не в помещении, на свежем воздухе, кому мешаю? А полицейский терпеливо разъяснял: тут не положено, здесь гуляют дети, это место массового отдыха и т.д. В общем, с законом не надо воевать – себе дороже, лучше уж задуматься и бросить это дымное дело. Здоровее будете!

Ох, нелегкая это работа…

Действительно, бросить курить – это огромная внутренняя работа над собой и своими слабостями. Но если вы уже решились, если осознали необходимость очищения от табачного засора в вашем организме, то дерзайте – Бог вам в помощь!

Тут встает главный вопрос: с чего начать? Существует много способов самостоятельно избавиться от никотинового зла. Один из них – постепенное снижение количества выкуренных сигарет в день. Однако многие специалисты считают этот метод лженаучным, они стоят на позиции резкого и бесповоротного разрыва с курением. То есть, если уж приняли решение, то выкиньте в урну последнюю пачку, сломайте последнюю сигарету и начните жизнь сначала.

Для всех этих способов, впрочем, нужны невероятная сила воли, постоянный самоконтроль, отказ от общения с курящими друзьями, да мало ли чего еще, требующее железных нервов и самообладания.

Поэтому не надо стесняться прибегнуть к современным достижениям медицины и фармацевтики. Сейчас большой популярностью пользуются никотиновые пластыри, основа действия которых заключается в умеренном поглощении небольшого количества никотина клетками собственного организма. Пластыри эти хороши в действии, но существует риск, что сейчас вы откажетесь от сигарет, но каждый раз в стрессовых ситуациях будете обкладываться пластырями. А это неудобно и неконструктивно.

Существуют спреи против курения, которые обеспечивают подачу небольшого количества никотина, но без вредных компонентов и примесей. Но и к спреям можно привыкнуть, как к никотиновой жвачке и другим никотинозаменяющим средствам.

Тут же снова вспомнился анекдот. Жена говорит мужу: «Может, хватит уже постоянно жевать? Лучше уж закури сигарету…»

Существенные результаты достигаются комбинацией этих средств: пластырь, жвачка и спрей вместе. Многие специалисты уверены, что это значительно снизит риск срыва, но нельзя переусердствовать, чтобы в организм не попало слишком большое количество вредного вещества.

Очевидно, что однозначного и легкого способа борьбы с курением вам никто предложить не сможет. Универсальной таблетки нет.

Психологи лишь могут дать советы. Активно занимайтесь спортом: во время физических нагрузок вырабатываются те же гормоны и нейромедиаторы, что и при курении – адреналин, дофамин, кортизол. Занимайтесь творчеством: оно полезно тем, что заслоняет проблемы и стрессы, заставляющие нервно тянуться к сигарете…

Все эти советы, конечно, очень важны, надо брать их на вооружение, но ничто не поможет вам больше, чем собственный выбор дальнейшего пути.

По табаку ударим телефоном

Статистика показывает, что, несмотря на все профилактические методы борьбы с курением, официальные и народные средства, включая кодировку, гипноз и «отвратные» заговоры, на общую картину повлиять не смогли.

Теперь за спасение человечества от табакозависимости берется компьютерный прогресс. В связи с этим особое внимание уделяется поиску и внедрению новых решений. Здесь, по мнению ученых, могут помочь инновационные подходы и технологии. Возьмем, допустим, тот же мобильный телефон, с которым сейчас не расстается почти каждый человек зрелого возраста. Впрочем, даже и незрелого: нынче телефон прирастает к человеку практически с пеленок…

Но как может какой-то гаджет служить подспорьем в борьбе с табакокурением? Рассмотрим несколько вариантов.

В последние годы появилось множество мобильных приложений, отбивающих охоту тянуться за сигаретой. Некоторые из них применяют искусственный интеллект для адаптации программы отказа от курения к конкретным потребностям пользователя.

Вот некоторые из таких приложений.

Kwit предлагает психологическую поддержку и отслеживание прогресса, включая сэкономленные деньги и снижение уровня никотина в крови. Программа «Не курю!» показывает статистику сэкономленных денег и времени, а также влияние отказа от курения на ваше здоровье.

Приложение QuitNow! предоставляет информацию о сбереженных средствах, а также отображает улучшение общих показателей здоровья по данным ВОЗ.

Нетрудно заметить, что эти приложения указывают курящему человеку экономическую выгоду отказа от табачной зависимости. И это правильно! Сейчас даже самая «бюджетная» пачка сигарет стоит более 800 тенге, некоторые выкуривают по одной пачке в день, в месяце 30 дней, вот и подсчитайте…

Другие подобные приложения, такие как «Бросаем курить», «Моя последняя сигарета», «Бросить курить сейчас», «Счетчик сигарет», тоже помогут никотинозависимым людям справляться с вредной привычкой. Хотя безобидное понятие «привычка» давно уже превратилось в серьезную медицинскую проблему.

Поэтому в научном мире постоянно идут поиски более эффективных методов борьбы с никотиновой зависимостью. К ним относятся и вакцина NicVAX, и разные инновационные технологии, связанные с искусственным интеллектом.

Дай Бог, чтобы он помог, если искусственный интеллект не справится. А может, человек сильнее?..

Елена Летягина