ВОЗ заявили об угрозе новой более опасной пандемии

Угроза появления нового еще более смертоносного патогена остается, об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Гебрейесус призвал страны-члены ВОЗ принять новые унифицированные правила борьбы с пандемиями в срок до мая 2024 года. В организации уверены, если заранее определить общие правила, защита от новых патогенов станет более эффективной.\

«Угроза появления другого варианта, способного привести к новым вспышкам болезни и смертей, остаётся. Также остаётся угроза появления нового патогена с ещё более смертоносным потенциалом».

Напомним, в начале мая ВОЗ заявила об окончании пандемии COVID-19, заявив, что она больше не представляет глобальной угрозы. За время пандемии коронавируса, по данным ВОЗ, в мире умерли порядка 7 млн человек.