Задержан грабитель устроивший налет на кафе

Ограбление произошло в Жамбылской области, передает OTYRAR.

37-летняя женщина обратилась в полицию, сообщив, что неизвестный ограбил кафе на общую сумму 137 000 тенге.

По её словам, мужчина,разбив окно и входную дверь, проник в кафе и, применив физическую силу, отобрал у нее ювелирные изделия, денежные средства из кассы в сумме 13 тысяч тенге и 5 штук алкогольной и табачной продукции.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 36-летний житель Шымкента.

Подозреваемый полностью признал свою вину, в настоящее время он водворен в изолятор временного содержания отдела полиции Кордайского района.