240 тысяч архивированных документов стали доступны в интернете

Руководитель управления культуры, развития языков и архивов города Шымкента отчитался о проделанной работе за пять месяцев.

За это время были организованы не только тематические праздничные мероприятия, но были реализованы проекты по расширению кругозора горожан и пропаганде культуры.

Шымкентское городское управление культуры, развития языков и архивов курирует деятельность двадцати одного учреждения города. По словам руководителя управления, концертной организацией «Шымкентский городской Дом культуры «, с начала года организовано 64 культурных мероприятий. Их посетили свыше ста восьмидесяти тысяч зрителей.

Сакен Шакеев, руководитель управления культуры, развития языков и архивов г. Шымкента:

«В 6-ти профессиональных театрах за 5 месяцев 2023-го года поставлено 598 репертуарных постановок, охвачено около ста тысяч зрителей. С начала года в шымкентском цирке было проведено 28 мероприятий. В центре обычаев и традиций за отчетный период проведены 74 экскурсии и организовано 7 мероприятий».

Руководитель управления отметил, что на содержание объектов культуры предусмотрены деньги из местного бюджета. Относительно конгресс-холла, который скоро будет введен в эксплуатацию, ответственные сообщили, что сейчас готовится специальный план по его эксплуатации.

Сакен Шакеев, руководитель управления культуры, развития языков и архивов г. Шымкента:

«Конгресс-холл, согласно проектно-сметной документации, должен быть сдан в эксплуатацию в октябре текущего года. Мы сейчас разрабатываем план мероприятий. Кроме календарных мероприятий, будут проходить конференции, форумы. А также планируется организация встреч с приглашением с известных личностей».

Руководитель управления отметил работу городского учреждения госархива. В рамках государственной программы «Цифровой Казахстан», до конца года планируется оцифровать 576 тысяч документов. Половину уже перевели в электронный формат.

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