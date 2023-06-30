Экологический туризм набирает популярность на юге Казахстана, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24

В Туркестанской области «зелёный» туризм развивают комплексно, при этом равномерно распределяя нагрузку на объекты, также усилили работу по экологическому просвещению. Сейчас среди востребованных направлений – посещение Сайрам-Угамского государственного национального природного парка. Там открыли обновленные маршруты.

Надышаться свежим воздухом, увидеть редких животных и необычные ландшафты. Такой отдых на юге Казахстана набирает популярность среди даже самых искушенных путешественников. Экотропы создают и в заповедных местах. Елена вместе с супругом Наилем уже 15 лет рассказывают туристам о красотах казахстанской природы. Говорят, как правило, путешественников привлекают уникальные природные комплексы. Где совсем или почти отсутствует цивилизация. Только дикая природа и тишина.

«Сейчас очень сильно популярен эко-туризм. И я думаю, самый большой взлет начался именно во время ковида. И сейчас продолжает расти. Людям становится очень интересно ходить по таким красивым природным достопримечательностям. Пройти этот сложный путь, и увидеть своими глазами», — говорит Елена Белова, гид-экскурсовод.

В Туркестанской области огромный интерес у туристов вызывает Сайрам-Угамский национальный природный парк. Он расположен в северо-восточной части Западного Тянь-Шаня. В прошлом году его посетили почти 69 тысяч человек. Например, чтобы добраться до нижнего озера сайрам су туристам надо преодолеть пешим ходом 11 километров извилистых, горных троп. С этого года началось благоустройство туристских маршрутов и троп. Сделали смотровые площадки, арт-объекты, указатели и стенды с информацией о биологическом разнообразии парка. И ради незабываемых впечатлений и ярких фотографий многие готовы преодолевать трудный путь. Но у такой популярности, говорят специалисты, есть и другая сторона.

«Есть твёрдые отходы, то есть мусор. Есть риски пожара. Для этого сейчас правительством внесены много изменений в законы, и более ужесточили там, разведения костров. Когда проходят через КПП, индивидуально каждому человеку объясняют», — говорит Чингис Шуменов, и.о. генерального директора Сайрам-Угамского ГНПП.

«Сайрам-Угам является одним из пилотных объектов нашего текущего проекта по защите и сохранению лесных экосистем. В рамках данного проекта Сайрам-Угамскому национальному парку была оказана поддержка разработки менеджмент-плана, стратегия по экологическому туризму, который в том числе включает расчёт нагрузок на тропы, экологические маршруты», — говорит Асель Нурбекова, программный аналитик департамента экологии и энергетики ООН в Казахстане.

Туристские маршруты также обновили в Катон-Карагайском национальном парке и «Көлсай көлдері».

Вcего в Казахстане 14 нацпарков, охватывающих богатое биологическое разнообразие лесов, гор, пустынь и озёр. По данным Министерства экологии и природных ресурсов за 2022 год их посетили около 2 миллионов туристов. «Зеленый» туризм развивают комплексно – равномерно распределяют нагрузку. Также усилили и работу по экологическому просвещению. Школьникам во время экскурсий и походов рассказывают, почему важно беречь природу.