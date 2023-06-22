Как в Шымкенте помогают женщинам, пострадавшим от домашнего насилия

Слезы, боль и ежедневный страх за собственную жизнь – так 45-летняя Катира описывает свою семейную жизнь.

Жестокие побои мужа и свекрови на глазах у детей стали для неё «последней каплей терпения». Ей удалось убежать и сохранить самое главное — жизнь.

Катира (имя изменено), жертва бытового насилия:

«В тот день, когда они со свекровью избили меня, мне удалось убежать из дома. Помню я забежала в торговый центр, и там люди посоветовали мне обратиться в кризисный центр. Здесь я живу уже 4 месяца. Я написала заявление на мужа, забрала своих детей сюда в центр. Сотрудники центра мне оказали психологическую и юридическую помощь. Оказалось, что мой муж без моего ведома брал на меня микрокредиты, общая сумма долгов оказалась 5 миллионов тенге. Юристы центра помогли и все долги мужа с меня списали. Благодаря программе субсидирования арендного жилья, теперь с детьми мы будем жить отдельно, чему мы очень рады. Спасибо огромное кризисному центру, что помогли мне вернуться к нормальной жизни».

По словам социального сотрудника «Центра оказания специальных услуг» чаще к ним обращаются многодетные матери, которым некуда идти. В центре пострадавшим оказывают психологическую и юридическую помощь, восстанавливают документы, помогают получить профессию, и устраивают детей в детский сад. С начала года за помощью обратились 284 женщины.

«У нас есть центр «Бақытты жанұя», где женщины могут обучиться на краткосрочные курсы, это маникюр, педикюр, массаж, кулинария. По этим специальностям они получают сертификат и по этой специальности мы их устраиваем на работу. Каждая женщина, которая приходит к нам, имеет проблемы с документами, и наши юристы помогают. Все услуги предоставляем бесплатно», — говорит социальный работник центра оказания специальных услуг.

Для жертв, которые находятся в опасности и не могут вслух попросить о помощи, существует специальный жест, который был придуман во время коронавирусной пандемии, в связи с учетом возможного всплеска домашнего насилия. Таким образом люди могли показать знак во время онлайн звонков и спастись от агрессора. Для подачи сигнала SOS нужно поднять руку, прижать большой палец к ладони, затем согнуть четыре других пальца, захватывая ими прижатый большой палец. Такая практика применяется во всем мире. Если вам подаёт такой знак прохожий, срочно звоните в полицию.

С начала этого года в полицию Шымкента поступило 2 тысячи 400 заявлений от жертв бытового насилия. В большинстве случаев жертвы прощают обидчиков, правоохранителям остается проводить с домашним тираном профилактическую работу.

Жаныл Испанова, старший инспектор по защите женщин от насилия:

«Мы регулярно проводим работу по профилактике бытового насилия. Одним из действенных мер является защитное предписание — это профилактическая мера административного воздействия на нарушителей для недопущения с их стороны правонарушений и преступлений в отношении лиц проживающих совместно. Если нарушитель переступит закон, ему грозит административный арест. Если вы находитесь рядом с агрессором или увидели знак о помощи, не вступайте с ним в конфликт, необходимо вызвать полицию».

Для сохранения собственной жизни, жертве бытового насилия необходимо абстрагироваться от агрессора и получить психологическую помощь. В Шымкенте работают 4 кризисных центра по защите прав и интересов женщин. По словам психологов, если мужчина допускает рукоприкладство, ему также необходима помощь специалистов.