Миллионы смартфонов-фальшивок завезли в Казахстан

В Министерстве цифрового развития насчитали почти 4 миллиона мобильных с дублирующими IMEI-кодами. Ввезён такой товар, конечно, серыми схемами.

Получить реальную цифру удалось лишь спустя три года после принятия правил по обязательной регистрации абонентов. Некоторые казахстанцы и не подозревают, что IMEI-код на их смартфоне может быть кем-то скопирован.

Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК:

«Стоит отметить и об имеющихся серых схемах ввоза в страну сотовых телефонов, в том числе, с дублирующими IMEI-кодами. Одной из схем серого импорта является ввоз в страну сотовых телефонов. Согласно сведениям базы данных идентификационных кодов, в настоящее время в сетях сотовых компаний страны функционирует порядка 3,7 млн абонентских устройств, которые имеют дублирующие IMEI-кодами. При этом, прямые потери государства в виде потенциально упущенных налогов и сборов составляют свыше 100 млрд тенге в год».

Казахстанцам рекомендуют покупать телефоны в официальных магазинах и требовать сертификат качества. Министерство, в свою очередь, планирует интегрировать базы данных идентификационных кодов с системами таможенных служб и применить биометрию при регистрации абонентов.

Уже разработан цифровой сервис проверки IMEI-кодов на наличие в реестре краденных абонентских устройств.