Ордабасы» выиграл пятый матч подряд в КПЛ

В Шымкенте завершился матч 12-го утра Казахстанской премьер- лиги между «Ордабасы» и «Атырау», передает OTYRAR со ссылкой на Sports.kz.

Явными фаворитами считались хозяева поля и они забили два безответных гола к перерыву. Сперва отметился узбекистанский нападающий Бобир Абдихоликов, а затем Сергея Малого оставили одного в центре штрафной и он переиграл Егора Хаткевича. После перерыва на поле появился Нгунгуси Эффионг, сумевший со второго этажа разрыв сократить, однако на большее гостей не хватило. 2:1 — сильнее хозяева, одержавшие пятую победу подряд.

Таким образом, у «Ордабасы» стало 29 очков и он на три отстает от лидирующей «Астаны», имея две игры в запасе, «Атырау» с 18 баллами идет седьмым.

«Ордабасы» — «Атырау» 2:1 (2:0)

Голы: Абдихоликов 25 (1:0), Малый 30 (2:0), Эффионг 49 (2:1).