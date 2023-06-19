Открытие дворца школьников состоялось в Шымкент

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Шуддин Саидов
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Шымкент отмечает день города. Из-за трагедии в Абайской области, праздничный концерт перенесли на другую дату.

В честь дня города, в третьем по величине мегаполисе Казахстана, открыли несколько спортивных, образовательных и детских центров. Некоторые из которых, не имеют аналогов в Казахстане.
О том, что когда-нибудь откроется скейт парк в Шымкенте Айдар и его команда могли только мечтать, раньше они катались на самодельных ролл дромах, пытались построить строения сами. Мечта сбылась. Теперь в самом центре Шымкента, открыли современную площадку, где бесплатно, свои навыки спортивная молодежь, может оттачивать в разных направлениях.
«Очень крутой скейт парк, нам очень нравится. Раньше мы катались на не оборудованных местах», — говорит Айдар Алдаберген.
Развивать детей Шымкента в разных направлениях — такой слоган в акимате дали новому дворцу школьников.
Аналогов ему нет в Казахстане. Для желающих есть кабинеты хорового пения, спортивные залы с разными видами боевых искусств. Есть даже лаборатория биотехнологи. Команда изучает генетику, уже готов аппарат который может выдать всю информацию о человеке и его генетике.
Каким будет Шымкент? Аким уверяет, что город станет спортивным и инновационным. Глава мегаполиса уверен, ближайшие пять лет мегаполис ждут большие изменения. Численность населения увеличивается с каждым часом, реализуемые сегодня проекты, это лишь малая часть всего.
«Главная задача, сделать так, чтобы в каждом районе Шымкента были такие учреждения, которые мы сегодня открыли и это будет. Поддержка идет значимая со стороны Главы Государства. Мы сделаем так, чтобы житель одного района не бежал в другой, чтобы получить услуги или обучаться. Численность наших горожан быстро увеличивается, мы уже подходим в полутора миллионам. Планы конкретные уже поставлены», — говорит Мурат Айтенов, аким г. Шымкента.
Шымкент в этом году отмечает свое 5-летие в статусе города республиканского значения, а самому городу больше 2200 лет. Шымкент сегодня является центром развития бизнеса, одним из отрезков великого Шелкового пути, который по сей день соединяет крепкими узами дружественными отношениями десятки государств.

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