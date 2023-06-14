Подготовка к отопительному сезону идет полным ходом

В Шымкенте полным ходом ведется работа по подготовке к предстоящему отопительному сезону.

ГКП «Куатжылуорталык-3», обеспечивающий город теплом , модернизирует ветхие системы отопления,магистральные трубы, приводит в порядок котельные и насосные станции. Напомним,после аварии в Экибастузском ТЭЦ президент поручил провести тщательную проверку стратегически важных объектов на территории страны и модернизацию устаревших теплосистем.

На улице Байтурсынова меняют изношенные магистральные трубы. Рабочие ГКП «Куатыжлуорталык-3» красят новые трубы, затем их обмотают специальным изоляционным материалом. Это необходимо для того,чтобы исключить потери тепла в зимнее время. По окончании ремонтных работ уличная дорога будет выровнена и заасфальтирована.

Аскар Булешов, начальник отдела сыбта ГКП «Куатжылуорталык-3»:

«По ул. Байтурсынова от пр. Тауке хана до ул. Иляева заменяются трубы диаметром 420, протяженностью 620 метров .Работа по подготовке к отопительному сезону идет полным ходом. На сегодня на 16 насосных станциях иудт ремонтные работы. заменены и смазаны детали, насосы. Кроме этого ремонтные работы проводятся и в 24 котельных, которые находятся у нас на балансе».

В ходе подготовительных работ к предстоящему отопительному сезону на 16 объектах будут заменены магистральные трубы, протяженностью 8,76 км. Эти работы выполняются на средства, выделенные из городского бюджета.

Напомним, в минувший отопительный сезон в Экибастузском ТЭЦ произошла авария, и президент страны поручил Правительству привести в порядок объекты стратегического значения, поэтапно модернизировать ветхие тепловые сети.

Аскар Булешов, начальник отдела сбыта ГКП «Куатжылуорталык-3»:

«На улице Асанбая Аскарова обновляем магистральные трубы диаметром 273 , протяженностью 856 метров».

Подготовка к отопительному сезону ведется тепловиками в соответствии с графиком. Работать в летний зной нелегко, но мы стараемся выполнить поставленную задачу в срок,- говорят они