В Шымкенте начали проверки печей и дымоходов в частном секторе

В Шымкенте спасатели проводят профилактические проверки в частном секторе в преддверии отопительного сезона. Особое внимание уделяют состоянию печей, дымоходов и предупреждению отравлений угарным газом.

Специалисты посещают дома жителей, проверяют отопительное оборудование и напоминают основные правила пожарной безопасности. В доме 80-летней Фатимы Мусаевой спасатели прочистили дымоход и объяснили, на что необходимо обратить внимание при эксплуатации печи.

«Мне объяснили, что нужно делать с печью и на что обращать внимание. Сказали, что её необходимо регулярно чистить. Будем учитывать эти замечания», — рассказала жительница Шымкента.

Среди наиболее распространённых нарушений спасатели называют трещины в печах, засорённые дымоходы и отсутствие газовых сигнализаторов. Такие неисправности могут стать причиной пожара или отравления угарным газом.

По словам официального представителя ДЧС Шымкента Аскара Шарипа, в прошлом году в городе зарегистрировали 12 случаев отравления угарным газом. Он напомнил, что угарный газ особенно опасен тем, что не имеет запаха и вкуса.

В Шымкенте проживают более 1200 малообеспеченных семей. Спасатели поэтапно устанавливают в их домах газовые сигнализаторы, которые позволяют своевременно обнаружить опасность.

Жителям частного сектора рекомендуют перед началом отопительного сезона проверить исправность печей, очистить дымоходы и устранить выявленные неисправности.