В Шымкенте модернизируют электросети, канализацию и теплоснабжение

В Шымкенте продолжается модернизация инженерной инфраструктуры. В городе реализуют проекты по развитию водоснабжения, электросетей, газификации, канализации и теплоснабжения.

В прошлом году за счёт спонсорских средств проложили 32 километра водопроводных сетей. Населённые пункты Текесу и Айколь подключили к централизованной системе водоснабжения. В результате питьевой водой обеспечили около 11 тысяч жителей.

В сфере электроснабжения в этом году реализуют восемь проектов общей стоимостью более 20,5 млрд теңге. Ожидается, что после их завершения качественной электроэнергией будут обеспечены около 24 тысяч жителей. Кроме того, в городе планируется строительство парогазовой установки мощностью 500 мегаватт.

В жилом массиве Кайнарбулак поэтапно прокладывают новые электрические сети. Уже установлены восемь комплектных трансформаторных подстанций, к сетям подключены 160 домов. Завершить работы планируется в 2027 году.

С учётом роста города в дальнейшем предусмотрено строительство ещё семи подстанций. Они должны появиться в районах Кызылсу, Туран, Шымсити, Жулдыз, Ынтымак и Бозарык.

Природным газом полностью обеспечены 66 из 81 населённого пункта Шымкента. Сейчас газопровод прокладывают в жилом массиве Жанаталап и к торгово-логистическому центру. Завершить эти проекты планируется до конца года.

Система канализации действует в 27 из 81 населённого пункта. В 2026 году сети водоотведения строят в Туране, Айкапе, Мирасе, Шапагате и Базаркакпе, а также на канализационном коллекторе Биркарыз. Кроме того, началась прокладка канализации на 18 улицах в центральной части города.

В жилом массиве Айкап строительство канализационной системы уже завершено. В перспективе планируется реализация проекта нового канализационного коллектора мощностью 410 тысяч кубометров в сутки.

Общая протяжённость тепловых сетей Шымкента превышает 838 километров. Их износ составляет 37%. В этом году предусмотрен ремонт более 20 километров сетей. Все 135 повреждений, выявленных во время гидравлических испытаний, устранены.

В городском управлении энергетики и развития инфраструктуры также сообщили, что многоквартирные дома и бюджетные учреждения готовы к отопительному сезону.