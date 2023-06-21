Работы шымкентского фотографа публикуются в журналах Нью-Йорка

Работы фотографа из Шымкента Розалии Курмакаевой можно увидеть не только в соцсетях, но и в модных зарубежных журналах. Недавно снимки фотохудожницы из третьего мегаполиса украсили страницы Нью-Йоркского модного издания.

Корреспонденту OTYRAR удалось связаться с девушкой. Сама Розалия, отмечает, чтобы ее заметили, пришлось «пережить» не мало отказов, но теперь издатели встают в очередь, ради публикации снимков.

«На просторах интернета нашла сайт, в котором можно находить разные журналы и предлагать им свои фотографии. Честно признаюсь, в начале мне отказали целых 8 раз! Другие бы, наверное, решили больше не пытаться. Но, это не про меня! Я не отчаялась, нашла техническую ошибку, исправила и сейчас фотографии, сделанные мной, принимают на ура», — рассказывает девушка.

На сегодняшний день работы девушки публикуют журналы: Marika (журнал Нью-Йорка), Top posters (Нью-Йорк), Quadro (Нью-Йорк), Untold (Афины,Греция), Fienfh (Париж, Франция), Artells (Нью-Йорк). За плечами Розалии, к слову в городе фотографа больше знают, как Розалик, шесть лет опыта, и десятки, а то и сотни различных фотосессий.

«Чувство, которое я испытывала при публикациях каждого выпуска, сравнимо с эмоциями, которые испытываешь в первом путешествии или же с покупкой автомобиля, хочется пищать от радости. Еще с этого года я провожу фотосъемки и за пределами страны. Уже проводила фотосессии в ОАЭ и Тайланде, в августе буду покорять красоты Азии (Сеул, Токио, Сингапур, Бали, Куала-лумпур. Я всегда мечтала, чтобы мои работы увидел свет, но есть и другая заветная мечта. Я хотела бы провести съёмку для Жалелова Адиля (в народе известен как Скриптонит)», — с улыбкой отмечает девушка.

Инициалы соотечественницы можно увидеть и на главных, первых страницах журнала. Пока работы на обложку не попадали, но встречаются уже на вторых и третьих страницах изданий, а это уже большая победа.

Алиса Бойко