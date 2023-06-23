Спецназ оцепил жилой дом в Шымкенте

Вчера в социальных сетях разлетелась видеозапись, где спецназовцы оцепили частный жилой дом на улице Каныбекова.
У дома скопилось огромное количество человек. Полиция Шымкента никак не прокомментировала ситуацию.
Корреспонденты OTYRAR разузнали, что на самом деле происходило вчера вечером.
Как стало известно, сотрудники ДКНБ приехали с обыском в дом 58- летнего местного предпринимателя.
Ордер на обыск был выдан на основании досудебного расследования по ст 295 ч.1 , это незаконная добыча, хренение, перевозка драгоценных металлов или драгоценных камней.
На месте 28- летний сын предпринимателя оказал сопротивление оружием.
Сотрудники подразделения Беркут пресекли действия молодого человека и изъяли травматический пистолет.
Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье УК РК 380 ч. 1 Посягательство на жизнь представителей власти, наказанием которого является лишение свободы от 10 до 15 лет. Назначена судебно-медицинская экспертиза.