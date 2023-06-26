В Казахстане легализовали 177 иностранных авто

Такие данные огласили в МВД, передает OTYRAR со ссылкой на «Хабар24».

Кроме того, с начала года зарегистрировали почти 10 тысяч автоконструкторов. К слову, в министерстве напомнили о том,ч то сроки легализации автомобилей подходят к концу. Заявки принимают до 1 июля 2023 года.

Алтынбек Жамалиев, ст. инспектор по особым поручениям КАП МВД РК:

«На сегодняшний день получили предварительное одобрение около 13 тысяч единиц автотранспорта. Предполагается, что данные транспортные средства 90% зарегистрируются в ближайшее время».