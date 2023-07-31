57 тысяч жителей Шымкента обеспечат работой до конца года

На площадке информационно-коммуникационного центра Шымкента прошел пресс-брифинг городского управления занятости и социальной защиты.

Заместитель руководителя управления рассказал о работе проделанной ведомством за 6 месяцев этого года.

Одна из основных задач управления занятости и социальных программ -повышение благосостояния горожан, за счет увеличения рабочих мест.

В этом году городские власти планируют трудоустроить 57 тысяч 180 человек. Почти 42 тысячи шымкентцев получат постоянные рабочие места, семь с половиной тысяч — временные. Примерно столько же будет трудоустроено выпускников профессиональных учебных заведений. Кроме того планируется активнее привлекать молодёжь к занятию бизнесом.

“В 2023 году в Шымкенте планируется предоставить 261 льготный кредит для молодых граждан. Здесь доверенным лицом определено АО «Аграрная кредитная корпорация». 17 марта этого года был заключён договор поручения между Управлением занятости и социальной защиты, и “Агрокредитной корпорацией». В основном льготный кредит могут получить граждане в возрасте от 21-го до 35-ти лет, которые хотят открыть бизнес или занимаются предпринимательством. На сегодняшний день рассмотрено 278 документов, положительное заключение получили 129 человек. Из них 52 гражданам выдали микрокредиты, большинство из них уже начали свой бизнес”, — рассказал заместитель руководителя управления занятости и социальных программ г. Шымкента Максат Жолдасбеков.

В этом году в Шымкенте планируется предоставить гранты для четырёхсот сорока семи горожан из социально уязвимых слоев населения. В двух первых потоках, проведённых с начала года уже поступило около 6 тысяч заявок и принято 227 положительных решений. Безвозмездные средства предоставляются на основании решения независимых комиссий по рассмотрению обращений претендентов. Растёт размер содействия и гражданам из малоимущих слоёв населения в рамках адресной социальной помощи.

“Адресная социальная помощь как известно, временная государственная поддержка, оказываемая малообеспеченным семьям. По итогам 6 месяцев 2023-го года, получение АСП назначено и оказана адресная социальная помощь 10-ти тысячам восьмисот малообеспеченным семьям.

Адресная социальная помощь предусматривает оказание комплексной социальной помощи малообеспеченным гражданам.

Помимо денежной выплаты им осуществляются меры по содействию занятости, то есть направление на обучение, молодежную практику, общественные работы, социальные рабочие места, предоставление грантов и постоянные рабочие места”, — говорит заместитель руководителя управления занятости и социальных программ г. Шымкента Максат Жолдасбеков.

Помимо этого с начала прошлого года был монетизирован гарантированный социальный пакет, предоставляемый детям из малообеспеченных семей в возрасте от одного до шести лет. Теперь на каждого ребёнка из нуждающейся семьи на период назначения адресной социальной помощи из государственного бюджета выделяется по полтора МРП, то есть 5 тысяч 175 тенге. Средства направляются на индивидуальные расчётные счета каждого получателя.