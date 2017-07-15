Южный Казахстан лидирует в создании новых рабочих мест

В ЮКО с начала текущего года открыты свыше 30 тысяч, 30 348 вакантных мест. В создании рабочих мест Южный Казахстан занимает лидирующее место среди областей республики, сообщает inform.kz.

Через органы занятости новыми рабочими местами обеспечены 4127 человек. Об этом сообщили специалисты областного управления координации занятости и социальных программ.

В частности, согласно сведениям на 1 июля 2017 года, из вакантных мест 1667 мест созданы по программе «Нурлы жол», 1030 мест — «Нурлы жер», 115 мест — «Индустриально-инновационное развитие», 396 мест — «Дорожная карта бизнеса-2020», 18134 мест — по государственным отраслевым программам, 7627 мест — по государственной программе «Развитие регионов» и 1379 мест — по государственной программе «Развитие регионов до 2020 года».

Как отметили в пресс-службе акима ЮКО, согласно плану 2017 года, в рамках государственных и отраслевых программ планируется создать 66 764 новых места и обеспечить 5677 человек работой.