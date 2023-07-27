Лихорадкой Денге заболели казахстанцы прибывшие из Тайланда

После вспышки неизвестной болезни в Египте, схожей по симптомам с лихорадкой Денге, в шымкентском аэропорту усилили контроль за прибывающими из-за границы туристами.

В воздушной гавани регулярно проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия. Авиапассажиров просят не паниковать, при выявлении каких-либо инфекций бортпроводники действуют по инструкции.

Тлек Абдрахимов, менеджер по корпоративным коммуникациям АО Air Astana:

«В компании есть инструкция для соответствующих подразделений департамента, где описываются действия в случае заболевания. Кроме того, борт проводники проходят ежегодные учения по действиям в случае инфекционных заболеваний и после, такого случая воздушное судно проходит дезинфекцию».

Высокая температура, головная боль, рвота, боли в мышцах и суставах – в минздраве Казахстана рассказали о симптомах заболевания схожим с лихорадкой Денге. Уже двое казахстанцев прибывших из Тайланда заболели опасным недугом.

В шымкентском аэропорту усилили контроль за зарубежными рейсами.

Гуля Кембаева, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте:

«В данный момент усилены все мероприятия в целях своевременного выявления и оказания медицинской помощи больным в санитарных пунктах въезда проводится мониторинг путем дистанционного измерения температуры тела всех прибывших из-за рубежа».

Лихорадка Денге – вирусная инфекция, которая передается людям от комаров. Она чаще встречается в районах с тропическим и субтропическим климатом. У большинства пациентов с денге болезнь протекает бессимптомно или с легкими симптомами, и в течение двух недель состояние улучшается. В редких случаях денге может протекать тяжело и привести к смерти.

Гуля Кембаева, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте:

«Рекомендуем всем, чтобы имели защитную одежду, использовать репелленты от комаров, чтобы предотвратить укусы комаров, также рекомендуем закрывать окна и двери и вести борьбу с комарами и при появлении малейших симптомов необходимо обращаться к врачу».

Санврачи напоминают, прежде чем отправляться за рубеж необходимо изучить эпидемиологическую ситуацию страны, а по возможности сделать необходимые прививки.