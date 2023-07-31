Лже-террориста задержали в Шымкенте

В марте на пульт “102” департамента полиции поступило сообщение от неизвестного о заложенной в одном из магазинов города бомбе.

На место незамедлительно прибыли следственно-оперативная группа, сотрудники ДЧС и бригада скорой помощи. Стражи порядка эвакуировали посетителей торговой точки и оцепили территорию. Но при проверке здания никаких взрывных устройств не обнаружили.

Факт полицейские зарегистрировали по статье 273 УК РК “Заведомо ложное сообщение об акте терроризма”. Как сообщает POLISIA.KZ Найти звонившего полицейским удалось в тот же момент.

Им оказался 28-летний горожанин, но он отрицал свою вину. В ходе расследования для идентификации правонарушителя по голосу дважды проведена фоноскопическая экспертиза. Заключения экспертов подтвердили причастность мужчины к преступлению.

27 июля подозреваемого в процессуальном порядке взяли под стражу. Материалы уголовного дела готовятся для направления в суд.