Made in Shymkent: семья шымкентских художников развивают свой бренд

Шымкентскую династию Бейсбековых можно назвать мастерской ремесленников.

7 членов этой семьи рисуют и занимаются рукоделием. Недавно невестка занялась валянием кошмы и осваивает новые технологии. На развитие этого направления она получила государственный грант и сейчас совершенствует свои профессиональные навыки.

В Шымкентской семье Бейсбековых — 7 членов Союза художников. Невестка семьи — Мадина Ахметова освоила несколько видов народного ремесла. В прошлом году женщина выиграла безвозмездный грант от государства и купила инструменты для изготовления войлока. Благодаря этому сейчас активно развивает дело по пошиву различных предметов и одежды из фетра.

«Искусство валяния войлока и изготовление из него изделий в последнее время в Казахстане слабо развивается. Поэтому я решила этим заняться. Технология, которую я использую в работе — инновационная. Мы изготавливаем вещи, протыкая их иглами, смачиваем материал холодной водой. Мы так же стараемся привить любовь к этому искусству подрастающему поколению», — рассказывает предпринимательница Мадина Ахметова.

По словам предпринемательницы, древнее искусство валяния — это не только семейное наследие. Войлочные изделия не только оригинальные и очень теплые, но еще и обладают массой полезных свойств. Из уникального материала мастера изготавливают всё — от головных уборов до обуви.

«Вы все знаете, что войлок очень теплый. Он излечивает простуду и улучшает кровообращение. Дарит своё тепло, потому что это чистый натуральный продукт. Поэтому я и выбрала эту область древнего искусства», — говорит предпринимательница Мадина Ахметова.

Мать династии мастеров, Куляш Айдарбекова, рассказывает — ремесло передавалось из поколения в поколение. Один из основателей династии Бейсбек, был известным в нашем регионе плотником. Талант ремесленника от отца унаследовали четверо братьев и сестёр Куляш Айдарбековой. Путь деда повторяет и внук, поступивший в колледж искусств и дизайна.

«В нашей семье семь художников. Из них пятеро занимаются ремёслами. В настоящее время мы вместе с детьми, невесткой и внучкой работаем над этой галереей. Глава нашей семьи занимается керамикой. Все вещи создаёт из глины. Ваяет скульптуры. Сын окончил кожевенный факультет. И делает всё, что возможно из кожи: пояса, сумки и другие изделия. Изготовит всё что закажут», — рассказала предпринимательница Куляш Айдарбекова.

Благодаря семейному искусству и призванию, Бейсбековы превратили свой дом в большую мастерскую. Отец создаёт утварь из глины, сын выделывает кожу, а мать семейства и невестка занимаются валянием войлока и шитьём.