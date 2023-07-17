«Народный контроль» внедрили на 18 предприятиях Шымкента

До конца этого года в единую систему учета электронных трудовых договоров должны быть зарегистрированы все субъекты предпринимательства всех уровней.

Об этом и итогах работы в прошлом году на брифинге рассказал руководитель управления государственной трудовой инспекции г. Шымкента Бауыржан Калжанов.

Одной из основных функций управления государственной трудовой инспекции является рассмотрение обращений работников, работодателей и их представителей по вопросам соблюдения трудового законодательства Республики Казахстан, безопасности и охраны труда. За отчетный период управлением рассмотрено 730 обращений граждан. В результате проведено 114 проверок, выявлено 167 нарушений, большая часть из которых 145 случаев нарушения в сфере трудовых отношений.

«На 1-е июля государственными инспекторами труда защищены права 1 024 работников, из девятисот сорока пяти, на 42-ух предприятиях. В результате погашены долги по заработной плате в размере четырёхсот пятидесяти четырёх миллионов тенге. В настоящее время задолженность по заработной плате перед 72 работниками двух предприятий составляет 8 млн. 500 тысяч тенге. Задолженность по заработной плате перед 71-ин работником ТОО «Rio Med» составляет почти 8 млн. тенге, ещё один долг работодателя АО «СПИК Аккорд» по зарплате перед одним работником остаётся в размере 600-сот тысяч тенге», — говорит руководитель управления государственной трудовой инспекции г. Шымкента Бауыржан Калжанов.

Как рассказал руководитель трудовой инспекции, в целях улучшения условий труда в городе на предприятиях внедряется проект «Народный контроль».

Согласно замыслу создателей проекта, сократить случаи травматизма и гибели на производстве можно под пристальным наблюдением самих работников, которые будут сообщать о нарушениях на специальный портал. На сегодняшний день 18 предприятий нашего города внедрили этот проект. Более жёсткий контроль необходим так как несчастные случаи на производствах продолжают фиксироваться.

«С начала года на территории города произошло 13 несчастных случаев, в том числе 2 групповых, в результате пострадали 15 человек. К сожалению, на рабочем месте погибли 4 работника, 10 человек получили тяжелые травмы и один легкую травму. Все материалы расследования направлены в правоохранительные органы для приема процессуального решения», — рассказал руководитель управления государственной трудовой инспекции г. Шымкента Бауыржан Калжанов.

В целях обеспечения безопасных условий труда на предприятиях и в учреждениях города на постоянной основе проводится мониторинг. По итогам проведенного исследования на 1061-ом рабочем месте проведена аттестация работников. А на 144 предприятиях Шымкента внедрены международные и национальные стандарты по безопасности и охране труда.