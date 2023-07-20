В Шымкенте общая посевная площадь составит 27 тысяч гектаров

В этом году сельскохозяйственными культурами на территории Шымкента планируется засеять 27 тысяч гектаров, из которых на сегодняшний день уже возделано 26, 8 десятых тысяч гектаров.

Об этом на брифинге заявил руководитель городского управления сельского хозяйства и ветеринарии Абунасыр Джанбатыров. Он так же рассказал о выполненных за 6 месяцев работах и о дальнейших планах своего управления.

Как рассказал руководитель управления, в соответствии с национальным проектом по развитию агропромышленного комплекса республики на 2021-2025 годы в сельскохозяйственной отрасли утверждены 12 индикаторов 2023 года, исполнение которых находится на постоянном контроле в соответствии со сроками. Один из них объём валовой продукции. Так за первое полугодие 2023 года объем валовой продукции сельского хозяйства вырос на 3 млрд 800 миллионов тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 20 млрд 700 миллионов тенге.

«Что касается земледелия. В этом году планировалось засеять 27 тыс. гектаров сельскохозяйственных культур. На сегодняшний день эта задача выполнена. Из них 10,9 тысяч гектар зерновых культур, 3,4 тыс. га масличных культур, 3 тыс. га огородов, 0,5 тыс. га картофеля, и 9,0 тыс. га кормовых культур», — говорит руководитель городского управления сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкента Абунасыр Джанбатыров.

В первом полугодии на производство продуктов питания и в основной капитал было привлечено 3,5 млрд. тенге инвестиций. Во II квартале наблюдался рост и по отрасли животноводства. Так поголовье крупного рогатого скота достигло 67 300 голов, овец и коз — почти 81 тысяча, лошадей — 10 800 голов. Как результат урожайность выросла на 6%, произведено 4500 тонн мяса, более 31 тысяч тонн молока, 118 млн штук яиц. Помимо этого, рассказал руководитель сельхозуправления, проводились работы в области ветеринарии.

«В целях обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности на территории города, защиты здоровья населения от болезней, общих для животных и человека, и в соответствии с планом эпизоотических мероприятий проведена профилактическая вакцинация 715 400 голов сельскохозяйственных животных на территории Шымкента, а также проведена диагностическая проба крови 126 400 голов домашнего скота», — рассказывает руководитель городского управления сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкента Абунасыр Джанбатыров.

Стабилизация цен на социально значимые продовольственные товары также входит в сферу ответственности сельхозуправления. В этих целях из бюджета было выделено 8,7 млрд тенге, а около 200 торговых точек реализуют продукты первой необходимости по фиксированным ценам ниже рыночных. По мимо этого на сегодняшний день определены и ведутся работы по размещению 100 передвижных социальных торговых точек по продаже овощной продукции.