Еще один чиновник в Шымкенте покинул свой пост

Руководитель Управления сельского хозяйства и ветеринарии Шымкента Абунасыр Джанбатыров покинул свой пост, передает OTYRAR.

Кадровые перестановки в акимате Шымкента продолжаются. Сегодня стало известно об уходе еще одного чиновника. Об этом Абунасыр Джанбатыров рассказал корреспонденту нашего издания. Он возглавлял одно из самых проблемных ведомств с апреля 2022 года. К слову, сам Джанбатыров подвергся критике после видеозаписи, снятой в городском питомнике. Тогда кадры с разрубленными телами животных повергли в шок казахстанцев.

Стоит отметить, что с сентября месяца состав госслужащих Шымкента кардинально изменился. Свои места покинули 13 руководителей различных ведомств.

«Я знаю, что многие мои коллеги ушли. Никакой связи с последними событиями нет. Проблем в работе с акимом не было. Я давно шел к этому, сейчас самое подходящее время. Я уже знаю чем займусь, но это не государственная служба»,- рассказал Абунасыр Джанбатыров, экс-руководитель Управления сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкента.