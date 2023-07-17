2 тысячи молодежных вакансий представили на ярмарке в Шымкенте

В Шымкенте прошла ярмарка вакансий, передает OTYRAR.

В мероприятии «Работа для молодежи», приняли участие более 50 учреждений. По данным мобильного центра занятости акимата города Шымкент, с начала года проведено 34 ярмарки, где большая часть из почти 2 тысяч обратившихся граждан трудоустроена на постоянную работу.

Сымбат Каирбек в этом году окончила университет. Ярмарка вакансий «Работа для молодежи» стала прекрасной возможностью устроиться на работу по выбранной специальности,- говорит выпускница.

Сымбат Каирбек, жительница г. Шымкента:

«Я окончила ВУЗ, технолог по специальности. Услышала про ярмарку вакансий пришла и удача улыбнулась. Работадатель завтра предоставляет работу. Я не упущу такой возможности, буду трудоустраиваться».

В мероприятии приняли участие учреждения, расположенные на территории Шымкента . Сегодня на рынке труда требуются финансист, оператор по обслуживанию, специалист IT, швеи для текстильного производства, дизайнеры, рабочие для строительной отрасли,- говорят организаторы.

Жулдыз Балтабаева, заместитель директора мобильного центра занятости акимата города Шымкента:

«Мобильноый центр занятости совместно с Молодежным крылом при городском филиале партии «Аманат» организовали ярмарку вакансий . Участвуют 50 учреждении и организациии, которые предлагают около двух тысяч ваканскии. Желающие оставляют резюме».

С начала года мобильным центром занятости при акимате города Шымкент проведено 34 ярмарки. В целях поддержки уязвимых слоев населения 6 раз проводились мероприятия, в отдаленных населенных пунктах 24 ярмарки. Из 2 тысяч граждан , обратившихся за помощью в трудоустройстве , большая часть была обеспечена постоянной работой