Как в дендропарке Шымкента решают проблему с поливом

Шымкентский дендрологический парк насчитывает более 100 тысяч деревьев.

В последнее время их стали поливать по новой технологии в соответствии с современными требованиями. Для этого были вырыты 4 скважины с водой и сегодня в дендропарке спонсоры ведут строительные работы. Пока в эксплуатацию введены 2 скважины, а на территории парка устроена ирригационная сеть. Еще две водные установки планируется ввести в эксплуатацию в ближайшие дни.

«Сегодня в дендропарке за счёт спонсоров ведутся работы по обновлению оросительной системы. В них задействовано 20 рабочих и 4 единицы специальной техники. Всего в дендропарке вырыто 4 скважины из которых 2 уже введены в эксплуатацию. Кроме того, через канал БМК в озеро по расписанию подаётся вода и зеленые насаждения орошаются в определённые часы»,— рассказал руководитель отдела управления развития городской комфортной среды города Шымкент Нурсултан Сейтжанов.