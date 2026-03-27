В Туркестанской области построят четыре новых водохранилища для стабильного водоснабжения в период полива.

Два из них — «Байдибек ата» и «Каракуыс» — уже близки к завершению, по «Икан-су» и «Боралдай» готовится документация.

Параллельно планируется реконструкция и ремонт действующих объектов, а также модернизация каналов, что уже позволило обеспечить водой более 24,5 тыс. гектаров земель.

Власти усиливают меры водосбережения: субсидии увеличены до 80%, внедряются современные технологии орошения и контроль за использованием воды. Это позволит сократить потери и повысить эффективность агросектора региона.