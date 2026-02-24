Почти 70 % камер в Дендропарке оказались нерабочими

В дендрологическом парке Шымкента имеется 60 камер видеонаблюдения, но 40 из них на данный момент не работают, передает OTYRAR.

Об этом сообщило руководство Дендрологического парка.

Парковая зона — излюбленное место многих горожан, поток посетителей очень высок. И как важное общественное место, здесь должно быть четкое видеонаблюдение. Ведь с его помощью можно вести фиксацию противоправных действий или административных нарушений и, возможно, спасти чью то жизнь.

На днях в дендрологическом парке Шымкента произошла трагедия. Ранним утром прохожие обнаружили тело молодого мужчины. По имеющейся информации, 27-летний мужчина покончил с собой.

Полиция подтвердила, что есть признаки самоубийства, по факту было возбуждено уголовное дело и начато расследование. Вскоре появилась информация о том, что видеокамера, установленная на месте самоубийства — не работает. Это подтвердила администрация парка.

Компания-подрядчик гарантировала четкую работу видеонаблюдения. Однако, на многих камерах наблюдались частые сбои и в целом система не справилась с задачей, считают в администрации дендропарка. Поэтому был направлен иск в суд. Можно предположить, что в случае четкой работы системы видеонаблюдения трагический случай с 27-летним мужчиной можно было бы предотвратить.