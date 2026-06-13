Дачные дела в Шымкенте. Лето в огне

Лето в Шымкенте — это даже не жара, а испытание на прочность. Для растений, земли и самого дачника. В тени — под сорок, на солнце — все пятьдесят. Ветер горячий, как из духовки. Влажность такая, что белье сохнет за двадцать минут. Кажется, что в этом пекле не выживет никто…

А вот и нет! Мы снова на участке Розы Малыхиной. Это та самая пенсионерка с ухоженными грядками, пышными цветниками и яблонями, которые гнутся под тяжестью плодов. Сегодня она рассказывает о самом сложном периоде — о лете в нашем городе. Как поливать, когда вода испаряется быстрее, чем ты ее льешь? Чем кормить, чтобы деревья не сбросили завязь? Как спасать клубни гладиолусов и картофеля от перегрева? И самое главное — как не свалиться от теплового удара, когда обрабатываешь сад от вредителей?

Как не остаться без яблок и абрикосов?

В середине лета у плодовых деревьев две главные задачи: наливать спелостью плоды и закладывать почки на следующий год. Обе требуют воды, питания и защиты. В шымкентскую жару деревья работают на пределе.

Полив: глубоко, редко, строго по часам

Самая частая ошибка, по словам Розы Николаевны, — это мелкий полив. Когда дачник каждый день ходит с лейкой и льет по литру под деревце. «Так вы только хуже делаете. Вода не доходит до глубоких корней. Они тянутся вверх, к поверхности, где жара их и убивает. Поливать нужно редко, но очень обильно», — объясняет она.

Ее правило для взрослой яблони или абрикоса нужно 100-150 литров воды за один полив. Раз в 10-14 дней. Воду льют не под ствол, а по периметру кроны — туда, где находятся всасывающие корни. Лучшее время — раннее утро, до семи часов. Или поздний вечер, после семи. Дневной полив в жару — это стресс: холодная вода встречается с раскаленной землей, корни получают шок, дерево может сбросить часть плодов.

Хитрость от Р. Малыхиной: она делает вокруг каждого дерева земляной валик по диаметру кроны и заливает воду внутрь этого «бассейна». Вода не растекается, а уходит глубоко. После полива — мульчирование перегноем или скошенной травой. Мульча толщиной 10-15 см удерживает влагу в три раза дольше.

А что же с подкормкой?

В июле азотные удобрения под запретом. Они вызывают рост молодых побегов, которые все равно сгорят на солнце или вымерзнут зимой. Дереву сейчас нужны калий и фосфор для качества плодов и закладки почек.

Роза Николаевна использует два проверенных способа.

Первый — зола. Закинуть горсть под каждое дерево, заделать в землю и полить. Можно развести стакан золы в ведре воды, настоять сутки и вылить под корень. Калий укрепляет ткани, а плоды становятся слаще.

Второй — сульфат калия (магазинный, но умеренно). Столовая ложка на ведро воды. Вносить раз в три недели.

Себя мы можем защитить от солнца, а что же делать деревьям? Южная сторона стволов в жару получает ожоги. Кора трескается, отслаивается, в трещины заселяются вредители. Спасает побелка. Но не весенняя, а летняя — более жидкая. Роза так готовит смесь: известь + глина + коровяк + немного медного купороса. Все разводит водой до консистенции жидкой сметаны и белит стволы и нижние скелетные ветви. Белый цвет отражает солнечные лучи. Кора не перегревается.

Цветы в жару

Цветы — «народ» нежный. Но если выбрать правильные сорта, то и в пекло они выживут. Главное — вовремя их заметить и помочь.

Петуния и калибрахоа: полив дважды в день

Те, что растут в кашпо на открытом солнце, без полива дважды в день не выживут. Утром и вечером — обязательно. Если в полдень листья повисли, то можно слегка опрыскать, но не под солнцем, а убрать в тень на час.

«Если уезжаете на два дня, то поставьте кашпо в таз с водой или купите автополив, — советует Роза. — Иначе вернетесь к сухостою».

Гортензия: тень и вода, вода, вода…

Гортензия — это растение-водохлеб. В жару под взрослый куст Роза выливает 30-40 литров через день. И обязательно мульчирует приствольный круг корой или опилками. Без мульчи земля пересыхает за полдня.

Розы: борьба с солнцем и вредителями

В шымкентскую жару розы страдают от трех напастей: паутинного клеща, мучнистой росы и солнечных ожогов. Паутинный клещ появляется в июле, когда жарко и сухо. Листья покрываются мелкими желтыми точками, а с обратной стороны — тонкой паутиной. Роза Николаевна опрыскивает розы «Фитовермом» раз в 10-14 дней. И обязательно чередует с народными средствами: сделать настой чеснока (200 граммов на ведро, настоять два часа, процедить и опрыскать). От мучнистой росы – сыворотка: литр кислого молока на ведро воды. Опрыскивать раз в неделю, лучше вечером. От ожогов — притенение.

Гладиолусы: спасение клубней от перегрева

Это важно! Гладиолусы в жару страдают не только сверху, но и снизу. Клубни, сидящие в земле, перегреваются. Если температура почвы поднимается выше +28ОC, то рост замедляется, цветоносы искривляются, а клубни мельчают.

Что делает Роза? Она сажает гладиолусы не на 8-10 см, как обычно, а на глубину 12-15 см. Обязательно мульчирует землю вокруг слоем 5-7 см соломой, опилками, скошенной травой. Поливает утром и вечером, но не сверху, а в бороздки между рядами.

«Без мульчи в этом году гладиолусы просто сварятся заживо, — предупреждает она. — Не поленитесь, набросайте травы!»

Овощные клубни: картофель, и не только

Картофель в Шымкенте сажают редко: не выгодно, мы помним. Но если уж посадили, то в июле он требует внимания.

Картофель: высокое окучивание и притенение

Зеленая масса картофеля страдает от жары не меньше, чем клубни. При температуре выше +35°C ботва вянет, фотосинтез останавливается, клубни перестают расти.

Спасение — высокое окучивание. Роза окучивает картофель так, чтобы над клубнями был слой земли в 20-25 см. Земля работает, как термос, внизу — прохладнее. И обязательно полив по бороздкам после шести вечера. Если жара затянулась на недели, то картофель поливают раз в 5-6 дней, но обильно — 30-40 литров на квадратный метр.

«Я в этом году вообще картошку не сажала, — признается Роза. — Но сосед спасается так: раскладывает между рядами смоченные тряпки. Вода испаряется, а вокруг влажно. Хитро, но работает».

Другие корнеплоды: морковь и свекла

У моркови и свеклы в жару главные проблемы — грубость и горечь. Чтобы корнеплоды оставались сладкими и сочными, их поливают раз в 5-7 дней, но обязательно с последующим рыхлением. Без рыхления на почве образуется корка, корни задыхаются.

Роза добавляет в воду для полива немного золы — столовая ложка на ведро. Калий делает свеклу слаще, а морковь — плотнее.

Защита от вредителей в жару: когда и чем?

В жару вредители размножаются с ужасающей скоростью. Тля дает новое поколение каждые 5-7 дней. Паутинный клещ — каждые 7-10 дней. Плодожорка — каждые две недели. Но обработка в жару — это отдельная история.

Золотое правило: никаких обработок в полдень!

Солнце + химия = ожоги растений. А еще испарение препарата до того, как он подействует. Роза обрабатывает сад только рано утром до 8:00 или после семи вечера. И никогда в ветреную погоду.

Биопрепараты против химии

В жару химические инсектициды работают жестко — могут сжечь листья. Р. Малыхина использует биопрепараты: «Фитоверм» — от клеща и тли, «Лепидоцид» — от гусениц, «Фитоспорин» — от грибков. Они безопаснее, но требуют повторения — раз в 7-10 дней.

Народные методы: дешево и сердито

ОТ ТЛИ поможет настой золы + хозяйственное мыло. Стакан золы на ведро воды, настоять сутки, добавить ложку тертого мыла. Опрыскать. Зола создает щелочную среду, а тля ее не выносит.

ОТ КЛЕЩА — настой чеснока. 200 граммов зубчиков пропустить через пресс, залить ведром воды, настоять два часа, процедить. Клещ ненавидит чеснок.

ОТ МУЧНИСТОЙ РОСЫ — сыворотка или кефир. Литр на ведро воды. Молочная кислота подавляет грибок.

Как не сгореть на солнце самому?

И последнее — самое важное. Роза Малыхина работает на участке каждый день. И за годы долгого и кропотливого дачного стажа она выработала железные правила.

Первое: на огород — только до 10 утра. С 10:00 до 16:00 Роза находится либо в доме, либо в тени виноградника. Никакой прополки, никакого опрыскивания.

Второе: шляпа, закрытая одежда из натуральных тканей, никаких шорт и маек. Солнце в Шымкенте пробивает даже через легкую ткань, но хлопок или лен все же спасают. Роза носит старую рубашку с длинным рукавом: смеется, что стильно, как из Парижа.

Третье: питье. Не газировка, не холодная вода из-под крана. Только теплая вода с лимоном или зеленый чай. Роза ставит термос в тень и делает глоток каждые 15-20 минут.

Четвертое: не выходить на солнце голодным и не работать на полный желудок. Легкий завтрак — и вперед. В обед — суп, когда все полито и спрятано от солнца.

«У нас в прошлом году соседку увезли с тепловым ударом, — вздыхает Роза. — Три дня в больнице. И зачем? Прополка подождала бы. Так что вы уж напишите: главное — не урожай, а вы сами. Если закружилась голова, потемнело в глазах, захотелось лечь — бросайте все и уходите в тень. Земля никуда не денется. А здоровье одно!»

Коварное, но долгожданное лето

Лето в Шымкенте — это экзамен. На терпение, смекалку и умение вовремя остановиться. Но если подойти к нему с головой, то сад выживет, цветы отблагодарят, а деревья дадут плоды, которые будут пахнуть солнцем.

«Приходите через месяц, — говорит Роза Малыхина на прощание. — Яблоки будут — варенье сварим. А пока удачи вам на солнцепеке! И шляпу не забудьте надеть».

Жанна Курманбекова