В Казахстане увеличилась подростковая преступность. Казахстанские подростки стали больше воровать.

О том что в стране растет подростковая преступность сегодня рассказали в министерстве внутренних дел. По итогам 7 месяцев она увеличилась на 11%. Чаще всего дети совершают кражи и мелкие хищения а также хулиганства. По словам специалистов, родители попросту не следят на своими детьми.

«Наиболее характерной причиной их совершения является отсутствие должного контроля за поведением детей со стороны родителей. Зачастую, подростки задерживаются за нахождение вне жилых помещений и в развлекательных заведениях в ночное время без сопровождения законных представителей», — говорит Лейла Алипбаева, старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД.

С начала года к административной ответственности привлекли больше 60 тысяч родителей. Они отпускали своих детей без присмотра на улицу в позднее время. Больше 2,5 тысяч безнадзорных подростков отправили в центры адаптации несовершеннолетних.

«За неисполнение обязанностей по воспитанию детей в текущем году к административной ответственности привлечено более 6 тыс. Родителей. В настоящее время мерами профилактики в целом охвачено свыше 4 тысяч несовершеннолетних, состоящих на учетах полиции», — говорит Лейла Алипбаева, старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД.

Хорошей профилактикой преступлений, говорят специалисты, будет спорт или творческие занятия. Подростки должны быть чем то заняты, тогда и мыслей о том, чтобы своровать или разбить что-то будет меньше. Актуальной проблемой среди подростков остается буллинг. Несовершеннолетние подвергаются ему как в школе так и дома. Из-за травли подростки становятся более уязвимыми, они чувствуют себя ненужными, появляются мысли о суициде. Работать нужно с зачинщиками травли.

«Насилие в семье пагубно влияет на психику, духовное и эмоциональное развитие подростков. Такую модель поведения и агрессию, которую видят в семье, они проецируют на сверстниках и окружающих вне дома», — говорит Лейла Алипбаева.

С этого года в Казахстане законодательно введены понятия «буллинг, кибербуллинг». Теперь, родители, в случае выявления в отношении своего ребенка фактов кибербуллинга, вправе обратиться в министерство информации и общественного развития с заявлением. Там должны будут принять меры.