Буллинг и ночные гуляния: за что наказывают подростков и их родителей

Количество административных правонарушений, связанных с несовершеннолетними, за первые три месяца текущего года увеличилось на 23%. По данным комитета по правовой статистике, было зафиксировано свыше 7300 случаев, посягающих на права детей.

Наиболее часто встречающиеся нарушения касаются неисполнения обязанностей по воспитанию и защите интересов несовершеннолетних. На втором месте — факты нахождения детей в развлекательных заведениях в ночное время. Третья категория — несообщение о противоправных действиях, совершённых несовершеннолетними или в их отношении — 138 зафиксированных случаев.

«Было зарегистрировано 74 случая травли детей, 29 случаев продажи им табачных изделий, 20 случаев вовлечения в совершение административного правонарушения, 15 случаев доведения до состояния опьянения. За эти административные правонарушения были привлечены к административной ответственности 6,8 тыс. человек — на 25,8% больше по сравнению с первым кварталом прошлого года», — сообщили в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Проблема подростковой преступности остаётся острой. С целью её предотвращения в школах и других образовательных учреждениях проводится систематическая работа по повышению правовой грамотности. Во время недавних рейдов в Шымкенте было выявлено 143 подростка в развлекательных заведениях после 22:00 и 2433 — на улицах города после 23:00 без сопровождения взрослых.

Мапаргали Мамытов, старший инспектор Управления местной полицейской службы ДП г. Шымкента: «250 несовершеннолетних разместили в центре адаптации. Министерством внутренних дел 2025 год объявлен годом профилактики правонарушений. С 10 апреля по 6 мая в Шымкенте проводится профилактическое мероприятие «Подросток». Основная цель мероприятия — профилактика преступлений среди подростков и преступлений, совершаемых в отношении них, защита прав подростков».

Регулярные рейды выявляют множество нарушений, однако рост статистики объясняется не только ими, говорят общественники. Подростковая агрессия и буллинг — также серьёзные вызовы. Необходимо не только профилактическое воздействие, но и постоянное информирование подростков об их правах и ответственности, как их собственной, так и их родителей. Кроме того, важно, чтобы дети знали: они не одни, их готовы поддержать, и они могут рассчитывать на помощь.

Гульнар Умарова, член национального совета по делам женщин и семейно-демографической политике: «Каждый завуч по воспитательной работе должен быть медиатором, когда есть звоночки — отрабатывать. Рассказать как кейс хочу — это платформа психологическая. Ученик может обратиться к психологу, классному руководителю. Когда происходит буллинг, агрессия ребенку, порой, не к кому обратиться. Даже если есть психолог, он боится — помогут ему не помогут».

Также, говорят общественники, следует рассказывать школьникам о существовании анонимных колл-центров, куда можно обратиться с любой проблемой. Поддержка со стороны родителей, школы, педагогов и психологов — ключ к созданию безопасной и здоровой среды для подростков.