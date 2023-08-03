Мало кадров: почему в Шымкенте трескаются дороги рассказали эксперты

136 недочётов за полгода выявлено на асфальтовом покрытии в Шымкенте.

Об этом рассказали в центре качества дорожных активов по городу Шымкенту. Специалисты проверили больше 200 километров дорог в городе. После того как эксперты указали на недостатки, 800 квадратных метров асфальта переделали. По словам представителей центра, такие дефекты возникают в первую очередь из-за нехватки кадров – мало квалифицированных геодезистов, картографов и инженеров.

«Водопровод находится посередине дороги. Колодцы то выше, то ниже уровня. Эти недочёты устранены. Счётчики оказались на тротуарах. Из-за низкого качества асфальта дорожное покрытие потрескалось. Отсюда критика в социальных сетях. Все недоработки связаны с нехваткой специалистов», — говорит Мухтар Дуйсембеков, директор филиала центра качества дорожных активов.