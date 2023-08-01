Война за воду: какие последствия от жары ожидает Казахстан

Казахстан переживает резкое изменение климата. В стране становится все жарче, причем как на юге так и на севере.

Среднедекадная температура воздуха в июне была выше нормы на 1-7 градусов. На нескольких метеостанциях обновились рекорды по экстремальной температуре воздуха. По данным ежегодного мониторинга состояния и изменения климата Казахстана, до 2019 года в среднем температура воздуха повышалась на треть градуса. Но с 2010 года года жарче стало почти на 7 градусов. Этот показатель превысил климатическую норму.

Жители севера страны с ностальгией вспоминают прохладные летние дни, которые сменились изнывающей жарой, но и зима, говорят северяне, стала теплее. На юге же зима стала суровее, а вот лето еще жарче. Шымкентцы говорят, такого жаркого лета не видели давно.

«Сильно жарко, такой жары мне за 60, я такой жары где-то в 94-95 году было так жарко до 50 градусов», — говорит жительница Шымкента.

«С каждым годом становится все хуже, даже прогуливаться летом нереально. И днем и ночью, даже ночью жарко, просыпаешься в поту, не знаю к чему это ведет», — говорит горожанка.

Экологи говорят, с каждым годом будет становиться все жарче. Повышение температуры приводит к активному таянию ледников, что способствует сокращению пресной воды. И совсем скоро может развернуться настоящая война за воду, говорят активисты.

«Сейчас будет нехватка продовольствия если не будет воды в реках, это будет большой проблемой, что можно как изменить, как минимум сократить выбросы углерода. Как можно больше территорий засаживать зелеными насаждениями, которые смогут поглощать этот ультрафиолет, тем самым способствуя понижению температуры и нагреванию самой земли», — говорит Тимур Елеусизов, руководитель РОО KAZ ECO PATROL.

Экоактивисты говорят, нужно сохранять зеленые легкие в городах, особенно рядом с горами. Но все чаще предгорья застраивают высотками а деревья, даже целые сады, вырубают. Таким образом смог поднимается все выше, что негативно влияет на и на климат в том числе.

«Очень важно в настоящее время разработать ряд мер которые остановят массовую застройку предгорий, сохранят зеленые насаждения и не дадут ухудшаться этой ситуации стремительно вверх», — говорит Василиса Куанышева, экоактивист.

Тенденция к потеплению наблюдается по всему миру, говорят экологи. И бить тревогу пора было, как говорится, еще вчера. Но и сейчас не поздно предпринять решительные меры по спасению климата, иначе уже наши дети, говорят экологи, будут жить в реальности, где за воду и продовольствие, придется бороться.