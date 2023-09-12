500 горе-отцов разыскивают в Шымкенте

Неплательщиков алиментов разыскивают в Шымкенте, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

В департаменте юстиции сообщили: в городе больше 500 отцов-должников объявлены в розыск. Всего в Шымкенте в этом году выплачивать алименты обязали около 14,5 тысяч человек. Только 13% из них добровольно и сразу начали выполнять свои обязательства. По остальным дела признаны «проблемными». У некоторых долги доходят до 10 миллионов тенге.

«Из находящихся в производстве дел у 50% должников алименты удерживаются из ежемесячной зарплаты. Кроме того, имеется 543 проблемных дел по алиментам. Это те, кто более 3 месяцев не оплачивают. Одной из основных причин длительного не взыскания платежей является то, что не определен адрес должников, то есть должники находятся в розыске», — говорит Меиржан Исабеков, заместитель начальника департамента юстиции г. Шымкента.

Злостным неплательщикам грозит лишение свободы. В последнее время специалистов также пугает статистика разводов: шымкентцы стали чаще расторгать брак.